Basketball | Champions League Blowout! Niners Chemnitz ohne Chance gegen Manresa

Rabenschwarzer Abend für Rodrigo Pastore und die Niners Chemnitz. Gegen BAXI Manresa kassierten die Sachsen eine 59:105-Klatsche (11:26, 20:18, 12:21, 16:40) und damit ihre zweite Niederlage in der Champions League. Insgesamt leisteten sich die Niners 28 Turnover und trafen nur drei ihrer 21 versuchten Dreier. Bester Werfer bei dem Blowout war DeAndre Lansdowne mit 15 Punkten.

Die Niners taten sich von Beginn an unglaublich schwer. Offensiv fehlte dem Team von Rodrigo Pastore komplett der Rhythmus. Viele Turnover, eine schwache Wurfquote und nur magere elf Punkte im ersten Viertel sprachen eine deutliche Sprache.

Auch im zweiten Viertel änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf. Chemnitz kam nicht in den offensiven Flow, der das Niners-Spiel bereits oft ausgezeichnet hatte. Teilweise blieben die Gäste acht Minuten ohne Korberfolg. Erst zum Ende der ersten Halbzeit ging das erste Mal so richtig was zusammen. Die Niners erzielten in rund drei Minuten mehr Punkte, als im gesamten Spiel davor und konnten sich so auf dreizehn Punkte herankämpfen. Die Hoffnung auf ein Comeback in der zweiten Halbzeit lebte.

Im Bild: DeAndre Lansdowne, Niners Chemnitz. (Archiv)

Niners gehen unter

Diese Hoffnung schwand nach dem Seitenwechsel aber sehr schnell. Chemnitz konnte nicht an die letzten Minuten anknüpfen und verlor wieder den Anschluss an die Katalanen. Zahlreiche teils unerklärliche Turnover bestimmten die Niners-Offensive. Ein Spiel zum Haareraufen für Coach Rodrigo Pastore - wenn er denn welche hätte.

Am Ende wurde es auch vom Ergebnis her noch bitter, denn Manrese hatte keine Gnade mit den strauchelnden Gästen, die sich Mitte des vierten Viertels endgültig geschlagen gaben. Mit 46 Punkten Unterschied kassierten die Niners letztlich ihre höchste Niederlage im europäischen Geschäft. Jetzt gilt es diese schnellstmöglich abzuhaken und sich beim Rückspiel in zwei Wochen in Chemnitz zu revanchieren.

---

vk