Fußball | Frauen-Bundesliga Birkholz verlässt Carl Zeiss Jena nach neun Jahren Stand: 16.04.2025 18:00 Uhr

Seit 2016 trägt Luca Birkholz das Trikot der Jenaer Frauenmannschaften, schaffte mit den Thüringerinnen zudem zwei Aufstiege in die Bundesliga. Im Sommer werden sich die Wege nun trennen.

Das gab der FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch (16. April) bekannt. Laut Pressemitteilung habe sich Birkholz dazu entschieden, ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Die Trennung erfolgte im gegenseitigem Einvernehmen. "Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen, aber ich spüre, dass es Zeit ist, etwas Neues zu wagen", erklärte Birkholz.

Zwei Bundesliga-Aufstiege mit Jena

Die 21-Jährige spielt seit neun Jahren in Jena - zunächst beim FF USV, später beim FC Carl Zeiss Jena - und etablierte sich schnell als eine der prägenden Offensivkräfte. Ihr Bundesliga-Debüt gab sie am 1. März 2020 gegen den VfL Wolfsburg und sammelte seitdem 103 Pflichtspiele für die Thüringerinnen, mit denen sie zweimal den Bundesliga-Aufstieg schaffte. Nicht zuletzt in der vergangenen Saison trug Birkholz mit 13 Treffern maßgeblich zur Rückkehr ins Fußball-Oberhaus bei.

Luca Birkholz (l.) feierte in der vergangenen Saison mit Kapitänin Merza Julevic die Rückkehr in die Bundesliga.

"Luca hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen und war eine absolute Leistungsträgerin. Ihre Tore und ihr Einsatz haben uns oft weitergeholfen - insbesondere am Wiederaufstieg der letzten Saison", bedankte sich Isabelle Knipp, sportliche Leiterin der FCC-Frauen, bei Birkholz.

Jena kann ein weiteres Bundesliga-Jahr planen

In dieser Spielzeit erzielte die Stürmerin zwei der bisher sieben Tore für Jena. Das Team vom Florian Kästner hat den Klassenerhalt nach dem knappen 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Turbine Potsdam so gut wie in der Tasche. Jena ist aktuell Tabellenzehnter und liegt bei noch drei ausstehenden Spielen neun Punkte und 30 Tore vor Potsdam. Nur der Tabellenletzte steigt in dieser Saison aus der Bundesliga ab.

SpiO/pm