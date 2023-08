Fußball | Supercup Bayern München oder RB Leipzig: Wer schnappt sich den ersten Titel der Saison? Stand: 11.08.2023 15:10 Uhr

Wer schnappt sich den ersten Titel der Saison? DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat einen großen personellen Umbruch vollzogen. Der Supercup bei Meister Bayern München am Sonnabend wird zur ersten Standortbestimmung. Letzte Spielzeit holten die Münchner die Trophäe.

RB Leipzig hat in der Sommerpause einen großen personellen Umbruch vollzogen. Etliche Spieler haben den DFB-Pokalsieger verlassen, darunter Hochkaräter wie Christopher Nkunku (FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Josko Gvardiol (Manchester City) und Marcel Halstenberg (Hannover 96).

Laimer hat die Seiten gewechselt

Mit einem ehemaligen RBL-Schlüsselspieler, Konrad Laimer, gibt es am Sonnabend (12. August) für die Mannschaft von Marco Rose ein Wiedersehen. Der Mittelfeldspieler hat die Seiten gewechselt und wird beim Duell im Supercup in der Münchner Arena das Trikot des Deutschen Meisters tragen. "Unser Spiel wird ohne Konrad Laimer ein anderes. Konny war in dieser Position außergewöhnlich", konstatierte Rose.

Konrad Laimer steht nunmehr auf der Bayern-Seite.

Die Neuauflage des Supercups - letzte Saison ging die Trophäe nach einem 5:3 in Leipzig an die Münchner - soll nunmehr RBL erste Aufschlüsse über Stärken und Schwächen des runderneuerten Kaders geben. Wie teuer sich die Rasenballer verkaufen, erfahren Sie ab 20:45 Uhr im Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.

Leipzigs Willi Orban und Bayerns Serge Gnabry im harten Fight. Das Punktspiel in der vergangenen Spielzeit in München gewann RBL mit 3:1.

Rose "rätselt" noch über den Leistungsstand

"Natürlich wird es ein richtiger Härtetest", sagte Marco Rose, "es geht um den ersten Titel und dort wollen wir natürlich auch den Bayern Paroli bieten." Wo genau seine Mannschaft leistungsmäßig steht, weiß der 46-Jährige allerdings nicht so genau, wie er am Freitag in der Pressekonferenz zugab. "Ich weiß nur, dass wir eine junge, hungrige Truppe haben. Mit tollen Jungs, die wir dazu geholt haben."

Lukeba: Neuer Innenverteidiger für das Rose-Team

Zwar hat es der Verein am Freitagmittag (11. August) noch nicht offiziell bestätigt, zur Mannschaft wird aber noch der Franzose Castello Lukeba von Olympique Lyon stoßen. "Er ist ein richtig ambitionierter Innenverteidiger, hat einen guten linken Fuß und zeigt gutes Abwehrverhalten", lobte Rose den 20-Jährigen.

Ob er am Sonnabend in München bereits eine Option ist, ließ Rose offen. Ein oder zwei neue Spieler werde er aber in der Begegnung bei den Bayern einsetzen, sagte der RBL-Coach mit einem Augenzwinkern. Fehlen werden garantiert die verletzten Lukas Klostermann, El Chadaille Bitshiabu, Christoph Baumgart und Keeper Peter Gulacsi, der sich im Aufbautraining befindet.

Castello Lukeba ist im Anflug zu den Leipzigern.

Kann FCB-Trainer Tuchel Superstar Kane bringen?

Jetzt die Frage aller Fragen: Machen die RBL-Kicker im Supercup-Spiel beim FC Bayern Bekanntschaft mit Superstar Harry Kane? Wird er von FCB-Coach Thomas Tuchel in den Kader delegiert? Kane, das Urgestein von Tottenham Hotspur, sollte am Freitagmorgen zum Medizincheck nach München kommen. Der Flug verzögerte sich aber immer wieder. Von Nachverhandlungen war die Rede.

FCB-Trainer Thomas Tuchel weiß mehr: Bringt er Harry Kane?

Rose: "In der Bundesliga können wir uns alle auf einen Weltklassespieler freuen"

Sollte der 30-Jährige wirklich dabei sein, hat RBL-Trainer Rose eine klare Aussage parat. "Harry Kane ist ein toller Spieler. Er weiß, wo das Tor steht, deshalb wollen ihn die Bayern unbedingt. Wenn er denn spielen sollte, werden wir versuchen, gut zu verteidigen. In der Bundesliga können wir uns alle auf einen Weltklassespieler freuen."

red