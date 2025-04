Fußball | Regionalliga Baller League statt Abstiegskampf - Chemie Leipzig setzt Dennis Mast vor die Tür Stand: 22.04.2025 19:35 Uhr

24 Stunden nach dem Befreiungsschlag im Abstiegskampf hat Chemie Leipzig das nächste Zeichen gesetzt und Stammspieler Dennis Mast aus dem Kader gestrichen. Hintergrund dürfte die Prioritätensetzung des Routiniers sein.

Das Kapitel Dennis Mast bei Chemie Leipzig ist zu Ende. Wie der Regionalligist am Dienstag (22. April) mitteilte, wird der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler nicht mehr zum Kader der BSG gehören. Das haben Sportliche Leitung und Trainerteam in Abstimmung mit dem Vorstand entschieden. Masts Vertrag in Leipzig-Leutzsch läuft ohnehin im Sommer aus.

Mast gegen Viktoria Berlin nicht im Kader

Schon beim 4:0-Knotenlöser am Ostermontag gegen Viktoria Berlin stand Mast nicht im Kader von Trainer Adrian Alipour. Offizielle Angaben zur Trennung machte Chemie zwar nicht, der Grund dürfte aber auf der Hand liegen. Mast spielt seit diesem Jahr in der Baller League für das Max-Kruse-Team "Hollywood United" - so auch am Ostermontag. Während die BSG also enorm wichtige drei Punkte gegen den Abstieg sammelte, kickte Mast am Abend in der vor allem bei jungen Leute populären Streetsoccer-Liga.

Dabei hatte Mast noch im Februar klargestellt, die sportlichen Ziele mit Chemie über das Projekt Baller League zu stellen. Er trage das Chemie-Trikot "mit Stolz und bin mir der Verantwortung absolut bewusst." Sein Fokus lag damals "auf Chemie und unserem gemeinsamen Ziel - den Klassenerhalt zu schaffen." Das hat sich nun offenbar geändert.

BSG: "Vorstellungen zu unterschiedlich"

Die sportliche Leitung der BSG sprach die Baller League zwar nicht direkt an, machte ihre Haltung aber dennoch unmissverständlich klar. "Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir von jedem Einzelnen 100 Prozent und mehr Einsatz für den Klassenerhalt brauchen und auch erwarten - egal, ob im Spiel oder im Training. Was darunter zu verstehen ist, darüber sind die Vorstellungen von Dennis Mast und uns zu unterschiedlich", heißt es in der Pressemitteilung.

Mast, der unter anderem auch für Karlsruhe und Bielefeld in der 2. Bundesliga und den Halleschen FC in der 3. Liga gespielt hatte, war im Herbst 2021 zu Chemie gewechselt und in den letzten Jahren Stammkraft und Führungsspieler. Insgesamt absolvierte er 130 Pflichtspiele für die BSG. Auch in dieser Saison verpasste er kaum eine Minute.

SpiO/pm