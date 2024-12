Fußball | Regionalliga Ausschreitungen in Jena vorerst ohne Konsequenzen Stand: 05.12.2024 20:46 Uhr

Nach den Ausschreitungen beim Regionalliga-Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen die BSG Chemie Leipzig gibt es vorerst keine Konsequenzen. Die Partie gegen den BFC Dynamo am Freitag findet statt.

Die Ausschreitungen während und nach der Fußball-Regionalliga-Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der BSG Chemie Leipzig haben vorerst keine Konsequenzen für das Sicherheitskonzept im Stadion. Am Mittwoch (4. Dezember 2024) hatten Polizei, Stadtverwaltung und Verein in einer ersten gemeinsamen Runde die Ausschreitungen beleuchtet. Ob und welche Konsequenzen es geben könne, wurde nicht kommuniziert. Entscheidungen sollen erst nach weiteren Treffen fallen - Termine sind bislang nicht bekannt.

Abbe-Sportfeld: Beide Fanblöcke sehr nah beieinander

Grundlegend wird im neuerbauten Stadion die Situation der beiden Fanszenen kritisch betrachtet, weil Heim- und Gästefanblöcke sehr nah beieinander stehen. Diese Tatsache hat auch die Ausschreitungen am vergangenen Samstag begünstigt. Dabei wurden 79 Personen verletzt, darunter zehn Polizisten und fünf Ordner. Die Polizei hat 40 Strafanzeigen erstellt, über den Ermittlungsverlauf macht die Polizei Jena derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Aussagen.

Grünes Licht für BFC-Spiel am Freitag

Die teilweise massiven Schäden an Zäunen und Toren hinter der Südkurve hat die Stadionbetriebsgesellschaft mittlerweile repariert, die Stadtverwaltung Jena hat deshalb am Donnerstag Nachmittag (5. Dezember 2024) grünes Licht für das Spiel am Freitag gegen den BFC Dynamo gegeben. Das Sicherheitskonzept wird beibehalten, die Gästefans aus Berlin werden also wie bisher in der Nähe der Jenaer Fanszene in der Südkurve stehen. Allerdings handelt es sich bei der Partie gegen den BFC nicht um ein Hochsicherheitsspiel, sondern nur um ein "bedingt störanfälliges Spiel". Aus Berlin werden maximal 300 Fans erwartet.

