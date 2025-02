Fußball | 3. Liga Aue will gegen Wehen Wiesbaden in der Erfolgsspur bleiben Stand: 27.02.2025 17:42 Uhr

Nach dem Sieg gegen die SpVgg Unterhaching, dem ersten Dreier unter Chefcoach Jens Härtel, will der FC Erzgebirge Aue am Samstag auch im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden nachlegen.

"Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen und denken, wir können einen Schritt weniger machen, sondern sogar einen Schritt mehr machen, um in der Erfolgsspur zu bleiben. In Wiesbaden müssen wir daher als gesamte Mannschaft in alle Richtungen gut marschieren", sagte Härtel am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Härtel: "Immer unangenehm gegen sie zu spielen"

Die Hessen liegen im Tabellenmittelfeld mit 37 Punkten drei Zähler vor dem FCE. In den vergangenen fünf Spielen konnte Wiesbaden neun Punkte sammeln. Auch wenn es im letzten Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen eine 1:3-Niederlage gab, erwartet Härtel alles andere als eine leichte Aufgabe. "Wiesbaden ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Es ist ein guter Mix, den sie auf den Platz bringen. Sie haben klare Abläufe mit ihrem 3-4-2-1. Klar, auf der anderen Seite kann man sich dann besser darauf einstellen, aber es ist auch immer unangenehm gegen sie zu spielen."

Aue ohne Quintett - Auch Kallenbach fällt aus

Für die Partie wird William Kallenbach nicht zur Verfügung stehen. Der Linksaußen hat sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Eine MRT-Untersuchung soll am Montag mehr Klarheit bringen. Zudem fehlen weiterhin Erik Majetschak und Can Özkan. Ricky Bornschein und Niko Vukancic haben zwar einige Teile des Mannschaftstraining absolviert, sind jedoch vermutlich keine Option für das Spiel am Samstag.

Döring: Müssen an Leistungsgrenze gehen

SVWW-Cheftrainer Nils Döring erwartet eine Partie auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen: "Wichtig ist, dass wir in den entscheidenden Momenten präsent sind, sei es beim Verteidigen des eigenen Tores oder beim effektiven Nutzen unserer Torchancen. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen und diszipliniert agieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir am Samstag drei Punkte einfahren."

Personell soll über einen Einsatz von Emanuel Taffertshofer (grippaler Infekt) kurzfristig entschieden werden. Desweiteren fehlen weiterhin Nick Bätzner (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Florian Hübner (Aufbautraining nach Innenbandriss im Sprunggelenk), Orestis Kiomourtzoglou (Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung) und Marius Wegmann (Rückenoperation).

Im Hinspiel behielt Aue im September mit 2:1 die Oberhand. Dabei trafen Marvin Stefaniak (12.) und Mika Clausen (33.) für die Lößnitztaler, ehe Moritz Flotho kurz vor dem Abpfiff der Anschluss gelang (89.).

SpiO