Continental Cup Auch Skispringen fällt in Klingenthal dem Wind zum Opfer Stand: 12.01.2025 16:27 Uhr

Nicht wenige Fans hatten auf den Auftritt von Markus Eisenbichler beim Continental Cup in Klingenthal hingefiebert. Doch am Ende mussten die Skispringer unverrichteter Dinge wieder die Heimreise antreten. Auch die Nordischen Kombinierer konnten am Sonntag nicht starten.

Auch am Sonntag (12. Januar) gehörten die Schlagzeilen in der Vogtland Arena nur dem Wind. Zunächst musste der von Samstag verschobene erste Wettkampf der Skispringer abgesagt werden. Die Veranstalter hofften bis zuletzt, wenigstens den zweiten Wettbewerb austragen zu können.

Und immerhin konnte mit Simon Steinbeißer auch ein Springer nach mehrmaliger Verschiebung vom Balken gehen. Doch im Anschluss folgte die große Ernüchterung - auch der zweite Wettkampf musste aufgrund der widrigen Bedingungen abgesagt werden.

Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler wollte sich in Klingenthal neues Selbstvertrauen holen - vergebens.

Dabei hatte die Meldeliste durchaus Spannung versprochen. Immerhin waren mit Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler, Doppel-Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz und dem 52-jährigen "Flug-Saurier" Noriaki Kasai aus Japan durchaus prominente Namen vertreten. Letztlich wird den Skispringern das Wochenende aber vor allem durch endlose Warterei in Erinnerung bleiben.

Auch Kombi-Wettkampf abgesagt

Auch die Nordischen Kombinierer konnten am Sonntag nicht von der Schanze. Bereits am Samstag musste der Sprungwettbewerb aufgrund der widrigen Bedingungen abgesagt werden. Am Sonntag blies der Wind erneut zu stark. Der für 10 Uhr geplante Gundersen-Wettkampf wurde zunächst verschoben, ehe die Jury zur nächsten Absage gezwungen war.

Da auch der Probedurchgang dem Wetter zum Opfer fiel, gab es auch keine Entscheidung im 10-Kilometer-Langlauf. Am Vortag konnten noch die Ergebnisse des PCR-Durchgangs vom Freitag als Grundlage für die Startliste herangezogen werden.

Für die deutschen Kombinierer endet der Continental Cup damit mit zwei Podestplatzierungen. Jakob Lange hatte sowohl am Freitag im Individual Compact, als auch am Samstag im Gundersen Platz drei erreicht. Beide Rennen gewann ein Norweger.

