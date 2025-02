Karate 20-jährige Erfurterin wird U21- Europameisterin Stand: 10.02.2025 13:42 Uhr

Die Karatekämpferin Hannah Riedel hat sich den Titel bei den U21-Europameisterschaften in Bielsko-Biała in Polen gesichert. Das Finale war an Spannung kaum zu überbieten.

Gold für Karatekämpferin Hannah Riedel bei den U21-Europameisterschaften in Bielsko-Biała in Polen. Die 20-jährige Erfurterin gewann am Sonntag das Finale gegen ihre Gegnerin Behije Mustafa aus dem Kosovo. In einem hochspannenden Finale lag die Thüringerin nicht einmal in Führung und konnte der Gegnerin erst kurz vor dem Ende den Vorteil des Senshu wegnehmen. Das war am Ende Gold: Die Jury entschied mit 3:1-Stimmen für die Deutsche.

Für Riedel ist es nicht der erste Erfolg. Vor gut drei Jahren wurde sie bereits U18-Weltmeisterin. Riedel trainiert beim Chikara-Club Erfurt.

