Turnfest 2.000 Euro für den Abi-Ball? Leipziger Turnfest sucht noch Volunteers

Wenn Ende Mai die Stadt Leipzig 750.000 Fans zum Turnfest erwartet, muss eine logistische Meisterleistung vollbracht werden. Dazu zählt auch die Unterbringung von rund 35.000 Sportlern. Um das zu ermöglichen, werden noch Volunteers gesucht.

Noch 114 Tage, dann startet in Leipzig die weltweit größte Breitensport- und Wettkampfveranstaltung. Zum Internationalen Deutschen Turnfest werden vom 28. Mai bis 1. Juni rund 80.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet.

Die weltweit größte Breitensportveranstaltung findet in diesem Jahr in Leipzig statt.

Brenner: "Suchen noch fleißige Helfer"

Knapp vier Monate vor dem Start des Turnfestes wirbt Organisationchefin Kati Brenner um Mithilfe. Denn von den nötigen 4.000 freiwilligen Helfern, den sogenannten Volunteers, fehlen noch einige.

"Auf jeden Fall können sich noch Volunteers anmelden", erklärt Brenner am Montag (3. Februar 2024) bei SPORT IM OSTEN. Die OK-Chefin spricht dabei speziell Schülerinnen und Schüler an: "Wir suchen für die Frühstücksvorbereitung in den Schulen noch fleißige Helfer aus der Stadt."

Brenner erklärt, dass von den rund 50.000 Teilnehmenden, die an allen fünf Turnfest-Tagen in Leipzig sind, rund 35.000 in den Turnhallen der Stadt schlafen. "Unsere Aufgaben ist es, ihnen ein hervorragendes Frühstück zu bereiten." Bisher hätten sich schon zahlreiche Klassen beworben. Denn für das Engagement gibt es sogar eine Aufwandsentschädigung.

Ehrenamtsprämie für Schulklassen

"Wir haben eine Ehrenamtsprämie ausgeschrieben. Das sind 2.000 Euro für Klassen. Eine gute Möglichkeit, zum Beispiel eine Klassenfahrt zu machen. Oder das Geld für den Abi-Ball zu nutzen. Das haben schon viele Klassen genutzt", erklärt Brenner. Neben dem Aufbessern der Klassenkasse könnten die Volunteers auch Veranstaltungen des Turnfestes kostenfrei nutzen.

"Das ist die Einzigartigkeit"

Und da ist einiges geboten: "Wir erwarten über fünf Tage hinweg 80.000 Athletinnen und Athleten und in 23 verschiedenen Sportarten deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften, eine Team-Weltmeisterschaft im Rhönradturnen, aber auch Sportarten wie Sportakrobatik, Aerobic, Rope Skipping oder Faustball, die man vielleicht gar nicht mit Turnen verbindet", nannte Brenner bereits im November bei ihrem Besuch im ARD-Mittagsmagazin einige Zahlen zur Veranstaltung.

Tausende Turnerinnen und Turner werden Ende Mai zu Gast in Leipzig sein.

Und worauf freut sich die OK-Chefin ganz persönlich? "Das ist die Einzigartigkeit von Turnfesten, dass sich unterschiedliche Sportarten begegnen und, dass wir gemeinsam ein großes Fest feiern werden."

