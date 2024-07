Fußball | Testspiel 11.000 Zuschauer feiern Stadioneröffnung in Jena gegen Genua Stand: 30.07.2024 22:32 Uhr

Die neue Fußball-Arena im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld ist mit einem Spiel des FC Carl Zeiss gegen Sampdoria Genua am Dienstag feierlich eröffnet worden. Das Duell gegen den letzten Europacup-Gegner verlor Jena nur knapp.

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich bei der stimmungsvollen Eröffnung des neuen Stadions dem einstigen Europacup-Rivalen Sampdoria Genua nur knapp mit 1:2 geschlagen geben müssen. Vor 11.397 Zuschauern zeigte der Fußball-Regionalligst gegen den italienischen Zweitligisten eine couragierte Vorstellung. Die Partie in der neuen "ad hoc Arena" im Ernst-Abbe-Sportfeld war eine Reminiszenz an den letzten Europacup-Gegner des FCC.

Jena trifft per Eigentor

Bei der "Revanche" geriet die Elf von Henning Bürger früh in Rückstand, Coda Massimo traf aus Nahdistanz (12.). Nach einer Viertelstunde musste der von RW Erfurt gekommene Erik Weinhauer humpelnd vom Feld. Den Ausgleich vor Augen hatte dann Ken Gipson nach schönem Zuspiel von Elias Löder, der Verteidiger war schon am Schlussmann vorbei, wurde dann aber noch abgeblockt (42.). Drei MInuten später hieß es 2:0 für das Team von Weltmeister Andrea Pirlo: Venuti Lorenzo verwertete einen Abpraller für die Italiener. Die Gastgeber, die in Sondertrikots aufliefen, wechselten fünf Mal in der Pause. Der Anschlusstreffer entsprang einem Eigentor (66.), bei der Rettungstat verletzte sich Genaus Torwart Elia Tantalocchi. Er wurde unter aufmunterndem Applaus auf einer Bahre vom Feld getragen. Das 2:2 verpasste Mittelstürmer Benjamin Zank, der nach einer Balleroberung von Paul Kampe überhastet vergab (81.).

58 Millionen Euro Kosten - Platz für 15.000

Zum Abschluss gab es noch ein Feuerwerk hinter der Südkurve. Dorthin waren die Jena-Anhänger erstmals nach dem Umbau wieder zurückgekehrt. Die neue Arena, um die zuvor lange gerungen worden war, bietet Platz für 15.000 Zuschauer. Sie kostete 58 Millionen Euro und hätte eigentlich schon vor einem Jahr eröffnet werden sollen, doch die endgültige Fertigstellung hatte sich verzögert. Am Dienstag war das kein Thema. Da feierten die Fans ein schönes Fußballfest mit einem Gegner, der Erinnerungen weckte.

1988 gab es das Duell in der 2. Runde des Europacups der Pokalsieger. Nach einem 1:1 im Hinspiel unterlagen die Thüringer im Rückspiel 1:3 und schieden aus. Trainer war Lothar Kurbjuweit, auf dem Feld standen unter anderem die Torschützen Jürgen Raab und Heiko Weber. Und auch der heutige Jenaer Sportchef Stefan Böger mischte gegen die Italiener mit.

Im DFB-Pokal kommt Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen

Für den FC Carl Zeiss Jena war es auch eine Generalprobe vor dem Auftritt des nächsten großen Namens: In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt Double-Gewinner Bayer Leverkusen am 28. August (18:00 Uhr) in die "ad hoc Arena". Vielleicht haben die Thüringer dann die Rückkehr eines Aufstiegshelden von 2017 unter Dach und Fach gebracht. Manfred Starke ist derzeit vereinlos und trainiert nach Angaben der "Bild" bei seinem Ex-Klub mit. Auch gegen Genua schaute er zu.

