Niederlage in der Champions League Eintracht Frankfurts Fußballerinnen verlieren gegen Benfica Lissabon Stand: 13.12.2023 23:01 Uhr

Zu Gast bei Benfica Lissabon müssen sich die Eintracht Frankfurt Frauen knapp geschlagen geben und damit jetzt ums Weiterkommen in der Champions League zittern.

In der Women's Champions League haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt einen wichtigen Sieg knapp verpasst. Am Mittwochabend verloren die Hessinnen ihr drittes Gruppenspiel mit 0:1 (0:0) bei Benfica Lissabon.

Für die Gastgeberinnen erzielte Marie Alidou den einzigen Treffer des Tages (71.) Durch diese Niederlage wird es für die Hessinnen beim Weiterkommen in die K.-o.-Phase nun knapp.

Beinahe Slapstick-Eigentor der Eintracht

Frankfurts Trainer Niko Arnautis nahm im Vergleich zum 3:1-Sieg im Bundesligaspiel am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim keine Veränderungen in der Startelf vor und musste gleich zu Beginn erst einmal schwer durchatmen: In der sechsten Minute misslang seiner Abwehrspielerin Sophia Kleinherne ein Rückpass komplett und zwang damit die eigene Torhüterin Stina Johannes zu einem Sprint. Mit einer beherzten Grätsche konnte die Keeperin dann den Ball gerade noch so vor der Linie kratzen.

Geschockt wirkten die Frankfurterinnen durch diese Aktion zwar nicht, brauchten aber dennoch lange, um ins Spiel zu kommen. Die erste gute Gelegenheit hatte nach einer knappen halben Stunde Nicole Anyomi, die durch einen starken Steilpass von Lara Prasnikar in Szene gesetzt wurde. Beim Abschluss im Sechzehner brauchte Anyomi aber zu lange und vergab so diese erste größere Gelegenheit für die Hessinnen (25.).

Eintracht spielt mutiger nach vorne

Ab diesem Moment spielten die Eintracht mehr und mehr nach vorne und kam in der 39. Minute zur nächsten guten Chance: Nach einem Freistoß sprang der Ball vor Sara Doorsoun, doch deren Mischung aus Schuss und Grätsche verpasste knapp links den Kasten. Dadurch ging es torlos in die Pause.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste endetet: Frankfurt mit selbstbewusstem Fußball. Torchancen auf beiden Seiten aber eher Mangelware. Zumindest bis zur 71. Minute: Die Lissabonnerin Kika spielten einen schnellen Pass auf Mitspielerin Alidou, die an der Strafraumkante den Ball hart abzog und ins linke Eck nagelte. Für Johannes im Frankfurter Tor gab es keine Chance das 0:1 zu verhindern.

Chance aufs Weiterkommen bleibt

In der Schlussphase kamen die Frankfurterinnen kein einziges Mal mehr vor das gegnerische Tor und mussten sich daher am Ende knapp, aber eher verdient, geschlagen geben. Damit verlieren sie gleichzeitig ihren zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe A und müssen nun ums Weiterkommen zittern. Immerhin: Drei Spiele bleiben noch, um den Einzug in die K.-o.-Phase doch noch zu sichern.

Für die Eintracht geht es in der Liga am Samstag (14 Uhr) beim SC Freiburg weiter. In der kommenden Woche steht dann bereits das Rückspiel gegen Benfica Lissabon an. Anpfiff dafür ist am Donnerstag um 18.45 Uhr im Frankfurter Waldstadion.