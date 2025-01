Meinung Was passiert ohne Marmoush? Fünf Fragen, drei Meinungen zu Eintracht Frankfurt Stand: 10.01.2025 10:39 Uhr

Beendet die Eintracht auf St. Pauli ihre Negativserie? Vermeidet sie endlich mal den Rückrunden-Blues? Und für welche Summe darf Omar Marmoush zu Manchester City wechseln? Der hr-sport diskutiert.

Von Sonja Riegel, Daniel Schmitt und Gerald Schäfer

Was passiert mit Omar Marmoush?

Sonja Riegel: Wenn Manchester City wirklich Ernst macht, muss die Eintracht schon schneller als gedacht ohne ihren besten Mann auskommen. Wirtschaftlich dürfte ein Verkauf sinnvoll sein - vor allem, wenn man City aufgrund der aktuellen sportlichen Talfahrt noch die eine oder andere Million mehr aus den Rippen leiern kann. Emotional würde es aber selbst dem letzten bisschen Restrunden-Euphorie den Stecker ziehen.

Daniel Schmitt: Er geht, ganz klar für mich. Stimmen die Zahlen (70 Millionen Euro plus X) und hat die Eintracht einen Nachfolger mehr oder weniger sicher, wird sie einem Wechsel zustimmen. Womöglich sogar zügig. Dafür sprechen die vergangenen Jahre, so hat der Club unter der Sportlichen Führung von Markus Krösche bisher immer gehandelt. Und dann? Ist der Beste eben weg. Weitergehen wird's trotzdem. So ist das mittlerweile: Man stumpft ab.

Gerald Schäfer: Omar Marmoush wechselt zu Manchester City, macht der Eintracht am Wochenende aber noch ein paar Abschiedsgeschenke (siehe nächste Frage). Und dann passiert Omar Marmoush das, was Luka Jovic, Sebastien Haller und Randal Kolo Muani auch schon passiert ist: Er kommt bei seinem neuen Verein nicht klar. Ich wünsche mir natürlich anderes für den Ägypter, der immer ein fairer Sportsmann gewesen ist, aber die jüngere Geschichte besagt eben, dass Stürmer, die bei der Eintracht ganz fabelhaft funktioniert haben, anderswo überhaupt nicht funktionieren. Das Gegenteil muss man mir erst noch beweisen.

Gelingt zum Auftakt beim FC St. Pauli trotz der Nebengeräusche die Wende?

Daniel Schmitt: In Hamburg gelingt jedenfalls wieder ein Frankfurter Sieg. Ich rechne zwar nicht mit einem dollen Kick am Millerntor, alles in allem aber überzeugt mich vor allem eines vom Eintracht-Erfolg: der gastgebende Kiezverein. Der nämlich ist schlicht schlechter als die Frankfurter, das sollte doch auszunutzen sein. Ob ein Erfolg auf St. Pauli gleichbedeutend mit einer dauerhaften Wende ist, sollen gerne meine beiden Kollegen orakeln.

Sonja Riegel: Auf dem berühmten Papier ist St. Pauli eine eher dankbare Aufgabe für die Eintracht - hat der Aufsteiger in der laufenden Saison doch erst einen Heimsieg gefeiert. Heißt aber auch: Die Eintracht ist der Favorit. Eine Rolle, mit der sie zuletzt gegen Augsburg und Mainz nicht ganz so gut klarkam. Ich lehne mich trotzdem mal aus dem Fenster und tippe auf einen Auswärtssieg.

Gerald Schäfer: Ich würde es zwar nicht Wende nennen, aber ja, die Eintracht gewinnt auf St. Pauli. Zwei Gründe sprechen meiner Ansicht nach dafür: 1. Omar Marmoush verabschiedet sich so anständig aus Frankfurt, wie er sich immer verhalten hat, und schnürt seinen letzten Doppelpack im SGE-Dress. 2. St. Pauli ist eine Mannschaft, die zwar unten drin steht in der Tabelle, aber trotzdem nicht den Bus im eigenen Sechszehner parkt. Das kommt der Eintracht entgegen. Klarer 3:1-Sieg.

Verhindert die Eintracht diesmal den Rückrunden-Blues?

Gerald Schäfer: Wie war das noch mal in der ersten Saison von Dino Topmmöller in Frankfurt? Da wurde in letzter Sekunde Kolo Muani abgegeben und die Eintracht stand plötzlich ohne Goalgetter da. Die Ansprüche wurden prompt nach unten geschraubt und die Übergangssaison ausgerufen. Und Toppmöller? Der führte das Team zur Winterpause trotzdem auf Platz sechs. Warum sollte ihm ein ähnliches Kunststück jetzt nicht wieder gelingen? Zumal ja dieses Mal noch genügend Zeit wäre, um einen Marmoush-Nachfolger zu verpflichten.

Daniel Schmitt: Noch sind ja erstmal zwei Partien in der Vorrunde zu spielen. Drei, vier, vielleicht sogar sechs Pünktchen wären schon nett. Man soll ja nie zufrieden sein. Ohne Marmoush werden die Hessen aber nicht rankommen an die starke Hinrunde, letztlich aber auch nicht derart krachend abstürzen wie so häufig in den vergangenen Jahren. Der Hauptgrund: Die Kaderbreite, oft gelobt, tatsächlich vorhanden. Die Verteilung der Mühen wird gerade im letzten Saisondrittel ihre Wirkung entfalten und insgesamt eine vernünftige Rückserie ermöglichen. Und es kommt ja noch ein Sturm-Nachfolger, die nächste Granate, also vielleicht.

Sonja Riegel: Unglaubliche 14 Jahre ist die "Rückrunde der Schande" nun her und ich komme mir inzwischen vor wie eine Oma, die von damals erzählt. Ganz so schlimm wurde es zwar nie wieder, aber die Eintracht hängt in der zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga gerne mal durch. Wenn sie das wie 2022 zugunsten eines Europa-League-Titels macht, will ich nicht meckern. Ansonsten bleibt das ungute Gefühl und die Hoffnung, dass dieses Mal alles besser wird. Darauf wetten würde ich allerdings nicht.

Braucht’s noch Winter-Verstärkungen?

Sonja Riegel: Aus meiner Sicht nicht. Sollte Marmoush wirklich den schnellen Abflug machen, wäre direkter Ersatz natürlich hilfreich. Ansonsten sehe ich die möglichen Winter-Verstärkungen alle schon im Kader - beispielsweise einen Igor Matanovic, der endlich mit mehr Zutrauen und Bindung zu seinen Kollegen spielt oder einen Can Uzun, der sich über mehr Spielzeit in der Bundesliga eingroovt. Die Kaderbreite ist jedenfalls schon jetzt eindrucksvoll.

Gerald Schäfer: Eindrucksvoll würde ich es jetzt nicht nennen. Aber im Kern bin ich da bei Sonja. Gerne noch einen Stürmer verpflichten und dann – sollte es keine Verletzungssorgen mehr geben – Augen voll aufs Sommertransferfenster (und Tim Bischof) richten.

Daniel Schmitt: Stand jetzt, da Marmoush noch nicht verkauft ist, wäre ich zufrieden. Klar, weitere wikinger-hafte Verteidiger oder francophone Ball-Ästheten schaden nie. Doch eigentlich lässt sich das gut an. Geht Marmoush, muss natürlich ein Neuer her. Mir wäre ja Jonny Burkardt am liebsten, ist ein guter Kicker, vielleicht ja bald Nagelsmanns Liebling im Angriff, noch dazu ein feiner Kerl samt Familie voller Eintracht-Fans. Letzteres schadet nie.

Packt die SGE die Champions League?

Sonja Riegel: Ich lege mich fest, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren: Nein. Platz drei zur Winterpause war ein großer Erfolg, aber in der Tabelle lauern Mannschaften wie Leipzig und Dortmund, die ich als stärker einschätze, direkt hinter den Frankfurtern. Der erneute Einzug in die Europa League sollte aber drin sein. Und das ist ohnehin der Wettbewerb, in dem wir uns alle am wohlsten fühlen.

Gerald Schäfer: Ich weiß ja nicht, seit wann ich hier der Optimist in der Runde bin, aber ich möchte die Champions-League-Qualifikation tatsächlich nicht ausschließen. Klar wäre es nicht schlimm, wenn sich die SGE am Ende "nur" für die Europa League qualifiziert, aber man darf nach dieser Hinrunde ruhig mal eine Kampfansage machen. Leipzig wird mit der Rückkehr von Xavi wahrscheinlich vorbeiziehen, aber in Dortmund ist in dieser Saison ordentlich Unruhe drin. Den BVB kann die Eintracht hinter sich lassen. Von Mainz, Bremen, Gladbach und was da noch alles in vermeintlicher Lauerstellung liegt, gar nicht erst zu reden. Meine Devise für 2025: Work hard, dream big! Vielleicht ist das aber auch nur ein Kalenderspruch.

Daniel Schmitt: Aus meiner Sicht: Nein. Leipzig zieht noch vorbei, Dortmund ebenfalls, die üblichen Verdächtigen eben. Reicht dann noch für Platz fünf, auch dufte. Gerade ohne einen Himmelstürmer in den eigenen Reihen.