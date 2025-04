Top-Resultat bei Paris-Roubaix Top-Resultat bei Paris-Roubaix: Jonas Rutsch glänzt beim Lieblingsrennen von John Degenkolb Stand: 14.04.2025 18:11 Uhr

Nach dem Ausfall von John Degenkolb fährt Jonas Rutsch bei Paris-Roubaix ins Rampenlicht. Der Erbacher ist nun auch die hessische Hoffnung für den Frankfurter Radklassiker am 1. Mai.

Statt auf den berühmten Kopfsteinpflastern von Paris-Roubaix alles zu geben, lag John Degenkolb frisch operiert im Krankenhaus. Hessens Vorzeiger-Radler musste tatenlos zusehen, wie die anderen am Sonntag sein Lieblingsrennen bestritten. Bei der Flandern-Rundfahrt hatte sich der 36-Jährige zuvor Verletzungen am Schlüsselbein, am Ellbogen sowie am Handgelenk zugezogen.

Rutsch: "Alles an diesem Rennen ist extrem"

Diese Gelegenheit nutzte ein anderer Hesse, um ins Rampenlicht zu fahren. Jonas Rutsch initiierte früh die erste Ausreißer-Gruppe und musst schließlich nur noch fünf Kollegen passieren lassen. 3 Minuten und 46 Sekunden nach Sieger Mathieu van der Poel kam der Erbacher ins Ziel - mit dicken Blasen an den Händen, aber sehr glücklich.

"Alles an diesem Rennen ist extrem", sagte er abgekämpft am ARD-Mikrofon. Als ihn der spätere Sieger Van der Poel und Mads Pedersen einholten, sei das gewesen "wie ein D-Zug, der an mir vorbeigescheppert ist". Doch Rutsch biss auf die Zähne, blieb dran und konnte am Ende sogar noch den Sprint in seiner Gruppe gewinnen. Platz sechs, ein mehr als achtbares Ergebnis.

Frankfurter Radklassiker ohne Degenkolb

"Es war mein Anspruch. Das ist das Rennen, in dem ich performen kann", sagte er. "Ich bin sehr stolz. Wenn ich im Winter bei Minustemperaturen aufs Rad gehe ist das der Moment, über den ich nachdenke." Der Moment also, in dem sich das harte Training auszahlt.

Damit ist der Erbacher nun auch die deutsche Hoffnung für das Heimrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. Der Frankfurter Radklassiker wird in diesem Jahr zum 62. Mal ausgetragen. Degenkolb wird dabei noch aussetzen müssen - sein Team rechnet mit einer Ausfallzeit von rund zwei Monaten. Die nächste Gelegenheit für Rutsch, ins Rampenlicht zu fahren.