Auswärtsspiel am Freitag SV Wehen Wiesbaden will sich Paderborner Wucht entgegenstemmen Stand: 15.09.2023 07:19 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden bekommt es mit einer Mannschaft zu tun, die ihren eigenen Ansprüchen noch hinterläuft. Beim Team von Markus Kauczinski hat die Länderspielpause derweil ein Fragezeichen zurückgelassen.

"Ich sehe eine fußballerisch unheimlich starke Mannschaft. Ich sehe ganz viele gute Fußballer, nach vorne viel Wucht und viel spielerische Klasse." So spricht Markus Kauczinski, Trainer des SV Wehen Wiesbaden, über den kommenden Gegner Paderborn, der wohlgemerkt vier Punkte hinter dem SVWW steht. Beim SCP hat man schon angekündigt, das Ruder am Freitag (18.30 Uhr) herumreißen zu wollen.

"Wir werden uns wieder wehren"

Doch genau darauf ist man bei den Wiesbadenern vorbereitet. "Wir sind darauf gefasst, dass sie mit voller Wucht kommen werden", sagte Kauczinski in der Pressekonferenz. "Sie werden kommen, um uns wehzutun, aber wir werden uns wieder wehren." Gewehrt hat sich der SVWW in der noch jungen Zweitliga-Saison bislang sehr erfolgreich, mit acht Punkten aus den ersten fünf Spielen steht der Aufsteiger sehr ordentlich da.

Ganz zufrieden ist der Trainer allerdings noch nicht. "Wir haben viel Herz gezeigt, wir haben gezeigt, dass wir fit sind und wir haben gezeigt, dass wir marschieren können. Wir haben gezeigt, dass wir für jeden Gegner gefährlich sind und dass uns keiner auf die leichte Schulter nehmen darf", sagte er, um dann einzuschränken: "Aber wir müssen schon noch aus dem Spiel heraus gefährlicher werden." Bislang hat man immer genau ein Tor pro Spiel geschossen. Doch auch gegen Paderborn dürfte das Verteidigen die Hauptaufgabe sein.

Lee kommt von Länderspiel-Reise zurück

In der Länderspielpause haben sich einige Spieler, die zuletzt gefehlt hatten, wieder herangekämpft. Von den potenziellen Startspielern wird nur noch Keanan Bennetts verletzt ausfallen. Ein Fragezeichen gibt es allerdings noch: Hyunju Lee war mit der südkoreanischen U23 unterwegs und zum Zeitpunkt der Pressekonferenz am Mittwoch noch nicht zurück in Wiesbaden. "Wir müssen schauen, wie er sich fühlt", kündigte Kauczinski eine kurzfristige Entscheidung darüber an, ob Lee in Paderborn auflaufen wird an. Grundsätzlich hat die Leihgabe vom FC Bayern München auf der Zehner-Position aktuell die Nase vorn, auch wenn sich Nick Bätzner inzwischen herangekämpft und im Kurzeinsatz gegen Schalke sein Potenzial bereits angedeutet hat.

Bätzner gehörte zu denen, die in den beiden Testspielen gegen Walldorf und Eintracht Frankfurt Spielpraxis sammeln konnten. "Mit beiden Testspielen war ich zufrieden", bilanzierte Kauczinski. Allerdings: "Der Test gegen Frankfurt hat auch Schwächen aufgedeckt." Im Kampf um die nächsten Zweitliga-Punkte darf sich der SVWW davon jedenfalls nicht allzu viele leisten.