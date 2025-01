Abreise nach Spanien SV Wehen Wiesbaden startet ohne Kapitän Stritzel ins Trainingslager Stand: 03.01.2025 15:39 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden bereitet sich wie gewohnt in Spanien auf die Rückrunde vor. Zum Start ins neue Jahr läuft beim Drittligisten aber nicht alles rund.

Nur knapp zwei Wochen durften die Profis von Drittligist SV Wehen Wiesbaden durchschnaufen, dann ging es schon wieder los. Am Donnerstag schufteten sie im Fitnesscenter, weil die Trainingsplätze auf dem heimischen Halberg verschneit waren.

Vom Winterwetter ins milde Trainingslager

"Bei den Witterungsbedingungen hätte ein Training auf dem Halberg nur wenig Sinn gemacht, daher war die Krafteinheit die beste Lösung", sagte Trainer Nils Döring. In den kommenden Tagen dürfte der Schnee dann keine Probleme mehr machen: Für den SVWW geht es auch in diesem Winter ins Trainingslager nach Spanien.

Bei der Abreise am Freitag fehlte allerdings ein wichtiger Akteur: Kapitän Florian Stritzel war nicht mit an Bord. Genauso wie Ryan Johansson fehlte der Torwart erkrankt, wie der Verein mitteilte. "Beide werden zu einem späteren Zeitpunkt eventuell nachkommen", hieß es. Ebenfalls nicht dabei ist Marius Wegmann, der sich einem operativen Eingriff unterziehen muss. Er war bereits seit Oktober mit einem Armbruch ausgefallen.

Zwei Testspiele in Spanien

In Oliva Nova, wo der SVWW schon häufig sein Winterquartier aufgeschlagen hat, will sich das Team den Feinschliff für die Rückrunde holen. "Wir haben uns mit Ball extrem weiterentwickelt, wir müssen einfach den Fokus darauf legen, weniger Gegentore zu kriegen", formulierte Sascha Mockenhaupt kürzlich im Interview mit dem hr-sport ein Ziel für den Rest der Saison. Aktuell liegen die Wiesbadener in der Drittliga-Tabelle auf Platz neun, allerdings mit nur vier Punkten Rückstand auf Relegationsplatz drei.

Während des Trainingslagers wird der SVWW zwei Testspiele bestreiten, nämlich am 6. Januar (12 Uhr) gegen den SC Heerenveen aus den Niederlanden und am 10. Januar (14 Uhr) gegen den rumänischen CFR Cluj. Am 11. Januar geht es zurück nach Hessen. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist dann die Heimpartie gegen Verl am 18. Januar (16.30 Uhr).