Stimmen zum Eintracht-Sieg in Kiel Stimmen zum Eintracht-Sieg in Kiel: "Wir sind im Flow und haben eine enorm starke Mannschaft" Stand: 29.09.2024 18:17 Uhr

Die Eintracht gewinnt zum vierten Mal nacheinander. Trainer Toppmöller lobt die Widerstandsfähigkeit seiner Mannschaft, Torschütze Matanovic freut sich über den Flow.

Eintracht Frankfurt ist in der Tabelle im Höhenflug. Durch einen ungefährdeten 4:2 (1:1)-Sieg am Sonntag bei Aufsteiger Holstein Kiel holten die Hessen bereits in den vierten in Folge und kletterten in der Tabelle auf Rang zwei. Die Tore gegen den Tabellenletzten schossen Omar Marmoush (2), Igor Matanovic und der Brasilianer Tuta. Die Stimmen zum Spiel:

Dino Toppmöller: "Ich bin zufrieden mit dem Auftritt. Wir sind verdient in Führung gegangen, haben dann nach einem unnötigen Elfmeter den Faden verloren. In der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel total unter Kontrolle. Am meisten macht mich die Widerstandsfähigkeit meiner Spieler stolz. Wir haben eine gute Gruppe zusammen, die Jungs ziehen alle an einem Strang. Es war insgesamt eine gute Teamleistung. Wir haben es uns verdient, am Sonntag gegen Bayern solch ein tolles Spiel zu haben."

Igor Matanovic: "Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Kiel hat einen guten Job gemacht, wir aber auch. Wir haben vorne eine enorme individuelle Qualität und sind als Mannschaft im Flow, wir haben eine enorm starke Mannschaft. Wir müssen den Spaß beibehalten. Kompliment an die Mannschaft, es war ein verdienter Sieg für uns."

Robin Koch (bei Dazn): "Es ist ein extrem wichtiger Erfolg. Kiel hat es nicht schlecht gemacht, alles reingehauen. Wir haben es trotzdem gegen Ende souverän gespielt und zu Recht 4:2 gewonnen. Die Tore, die wir bekommen, sind ein bisschen unglücklich. Beim Elfmeter war der Kontakt schon da, aber ich versuche nicht mal, eine Schwungbewegung zu machen. Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen, das ist niemals ein Elfmeter. Es war wichtig, dass wir zurückgekommen sind."

Omar Marmoush (bei Dazn): "Es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir freuen uns über die drei Punkte und sind alle froh. Es ist egal, wer die Tore schießt. Solch ein Spiel gibt uns Selbstbewusstsein für die nächsten Aufgaben."

Marcel Rapp (Trainer Holstein Kiel): "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, kommen dann aber zweimal zurück. Danach kam die entscheidende Phase, denn nach dem 2:2 wurde es ein wildes Spiel für uns. Wir hatten keine Struktur mehr im Spiel und konnten die Qualität der Frankfurter nicht stoppen. Dann war die Eintracht einfach besser und hat noch zwei Tore gemacht."