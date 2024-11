Stimmen zum Eintracht-Erfolg gegen Prag Stimmen zum Eintracht-Erfolg gegen Prag: Ein Sieg "muss nicht immer sexy sein" Stand: 07.11.2024 21:40 Uhr

Spieler wie Trainer von Eintracht Frankfurt sprechen nach dem Heimsieg gegen Slavia Prag von einem "harten Stück Arbeit". Der Zusammenhalt der Mannschaft habe den Ausschlag zugunsten Hessen gegeben. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt ist dank Offensivstar Omar Marmoush der K.o.-Phase der Europa League einen großen Schritt näher gekommen. Der Fußball-Bundesligist siegte im heimischen Stadion gegen Slavia Prag mit 1:0 (0:0). Marmoush gelang in der 53. Minute das Tor des Tages per direkt verwandeltem Freistoß. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche (Sportvorstand): "Es war das erwartet schwere Spiel. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Es war wichtig, gerade zu Hause die drei Punkte zu holen. Wir müssen lernen gegen aggressive Gegner die Nadelstiche besser zu setzen, müssen ein bisschen mehr Klarheit reinbekommen. Ein Standardtor hilft natürlich in solchen Spielen. Es war schon ein außergewöhnlicher Freistoß. Omar ist voller Selbstvertrauen."

Robin Koch: "Es war ein hartes Stück Arbeit. Umso besser fühlt es sich an, dass wir drei Punkte mitnehmen. Wir haben das bekommen, was wir auch erwartet haben - eine Mannschaft, die auch extrem aggressiv spielt und gegen die es extrem eklig ist. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht und auch Räume gefunden. Am Ende haben wir es gut verteidigt und in ein oder zwei Situationen hält Trappo auch überragend. Wir haben eine geile Truppe zusammen und es macht jeden Tag Spaß."

Dino Toppmöller (Trainer): "Ich habe vorher nicht zu viel versprochen, dass es ein dickes Brett wird, das wir zu bohren haben. Wir sind auf einen guten Gegner getroffen, der einen absoluten Männerfußball spielt. Prag ist eine abgeklärte und robuste Mannschaft. Ich habe aber auch bei uns eine Mannschaft gesehen, die gut dagegengehalten und wenig zugelassen hat. Es war ein hartes Stück Arbeit. Nach vorne hatten wir ein Chancenplus, deswegen geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung."

Hugo Larsson: "Es war ein hartes Spiel. Wir mussten rennen, rennen, rennen, um Freiräume zu bekommen. Das hat viel Kraft gekostet. Heute mussten defintiv wir kämpfen. Doch es muss nicht immer sexy sein, wir haben gewonnen, also sind wir glücklich. Das Tor von Omar war verrückt. Das ganze Team hat aber füreinander gekämpft. Ich denke daher schon, dass wir ein Topteam sind. Die Tabelle spricht für sich selbst."

Mario Götze (bei RTL+): "Es war ein sehr, sehr hart umkämpftes Spiel, ein hart umkämpfter Sieg. Omar macht den Freistoß natürlich sensationell gut. Wir haben es als Mannschaft gut verteidigt und können froh sein, dass wir drei Punkte haben. Die Punkteausbeute ist gut, darauf können wir aufbauen."