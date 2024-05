Preis des hessischen Ministerpräsidenten Springreiter Michael Pender gewinnt in Wiesbaden Stand: 19.05.2024 18:38 Uhr

Springreiter Michael Pender aus Irland sicherte sich beim Wiesbadener Reitturnier den Sieg beim Preis des hessischen Ministerpräsidenten. In der Dressur gewann Katharina Hemmer.

Der irische Springreiter Michael Pender hat am Sonntag den Preis des hessischen Ministerpräsidenten beim traditionsreichen Pfingst-Reitturnier in Wiesbaden gewonnen. Der 24-Jährige blieb im Stechen mit seinem Pferd Calais fehlerfrei und legte mit 42,83 Sekunden die schnellste Zeit vor. Zweiter wurde der Belgier Koen Vereecke mit Olily de Muze, der für seine Null-Fehler-Runde 46,84 Sekunden benötigte. Rang drei ging an den Marburger David Will mit Kansall, er kassierte vier Fehlerpunkte (42,98 Sekunden).

Höhepunkt des Turniers für die Springreiter ist der Große Preis am Montag. Diese Prüfung ist mit insgesamt 105.000 Euro dotiert.

Hemmer in der Dressur vorne

Derweil gewann Dressurreiterin Katharina Hemmer aus Borchen den zweiten Grand Prix. Ihre Vorstellung auf Denoix wurde von den fünf Richtern mit 76,261 Prozent gewertet. Damit erhielt sie fast fünf Prozentpunkte mehr als die zweitplatzierte Rita Ralao Duarte (Portugal) mit Irao (71,543). Dritte wurde Carina Scholz aus Sassenberg mit Tarantino (71,370).

Mit dem Grand Prix konnten sich die Reiter für den Grand Prix Special qualifizieren. Die weltweit schwerste Dressurprüfung wird am Montag ausgetragen. Am Samstag hatte Isabell Werth noch den ersten Grand Prix in Wiesbaden gewonnen.