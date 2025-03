Skispringer Stephan Leyhe blickt auf Karriere zurück Skispringer Stephan Leyhe: "Die Geschichte ist kaum besser zu schreiben"

Das ist Stephan Leyhe

Zu den größten Erfolgen des Willingers Stephan Leyhe zählt der Titel mit der Mannschaft bei der Nordischen Ski-WM im Jahr 2019. Außerdem gewann er bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang 2018 Silber mit dem Team, vier Jahre später in Peking gab es Bronze. Bei der Vierschanzentournee 2018/2019 wurde Leyhe Dritter, ohne in einem Einzelspringen auf dem Podest zu landen. Seinen einzigen Weltcupsieg in einem Einzel holte Leyhe am 8. Februar 2020 - ausgerechnet in Willingen, seiner Heimat.