Regionalliga Regionalliga: Eintracht-U21 mit Big Point im Abstiegskampf

Regionalliga: Eintracht-U21 mit Big Point im Abstiegskampf Stand: 07.12.2024 16:03 Uhr

Die U21 von Eintracht Frankfurt hat wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt und den KSV Hessen Kassel geschlagen. Auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hatte Grund zum Jubeln.

Big Points für die Eintracht-Reserve im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest. Die Hessen schlugen am Samstag den Tabellennachbarn KSV Hessen Kassel mit 3:2 (1:0). Alessandro Gaul Souza hatte die Eintracht vor der Pause in Führung gebracht, in der zweiten Halbzeit trafen Mario Vrancic und Kaan Inanoglu für die Eintracht. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Kassel hatte Benjamin Hadzic markiert. In der Schlussminute machte Nael Najjer das Spiel noch einmal spannend, es blieb aber beim Sieg für die Eintracht.

Eintracht Frankfurt II – Hessen Kassel 3:2 (1:1) Tore: 1:0 Souza (35.), 1:1 Hadzic (39.), 2:1 Vrancic (53.), 3:1 Inanoglu (64.), 3:2 Najjer (90.)

Auch Barockstadt jubelt

Ebenfalls siegreich war die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die SG gewann bei Astoria Walldorf mit 3:2 (2:1). Die Treffer für die Hessen, die nun auf Platz acht liegen, erzielten Marius Grösch und Eric Ganime sowie Walldorfs Roman Hauk per Eigentor.

FCA Walldorf - Fulda Lehnerz 2:3 (1:2) Tore: 1:0 Boziaris (5.), 1:1 Grösch (15./FE), 1:2 Ganime (33.), 1:3 Hauk (50./ET), 2:3 Kendel (88.)

Steinbach-Remis beim Tabellenführer

Der TSV Steinbach Haiger hat beim Tabellenführer TSG Hoffenheim II 0:0-Unentschieden gespielt. Steinbach liegt aktuell auf Tabellenplatz sieben.

Steinbach Haiger - Hoffenheim. II 0:0 Tore: Fehlanzeige

Die Partien des FSV Frankfurt gegen den SC Freiburg II und des FC Gießen gegen Eintracht Trier wurden wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt.