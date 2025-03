Drittes Spiel entscheidet Pre-Playoffs der DEL2: EC Bad Nauheim erkämpft sich Showdown gegen Blue Devils Weiden Stand: 07.03.2025 22:22 Uhr

Der EC Bad Nauheim erzwingt mit einem Sieg im zweiten Spiel der Pre-Playoffs ein Entscheidungsspiel bei den Blue Devils Weiden. Erneut muteten die Hessen ihren Fans aber einiges zu.

Der EC Bad Nauheim hat am Freitagabend das zweite Spiel der Pre-Playoff-Runde in der DEL 2 gegen die Blue Devils Weiden in der Overtime mit 3:2 gewonnen. Christopher Fischer erzielte den entscheidenden Treffer.

Die Hessen verkauften sich gegen den Siebten der Hauptrunde erneut teuer, gingen zweimal in Führung, kassierten aber jeweils wieder den Ausgleich. Zwischen den Toren zum 2:1 und 2:2 lagen sogar nur 17 Sekunden. Weil der Spielstand von 2:2 auch nach Ablauf des Schlussdrittels Bestand hatte, musste die Entscheidung erneut in der Verlängerung fallen.

Entscheidung am Sonntag

Spiel eins am Mittwoch hatten die Hessen noch nicht minder dramatisch in der Overtime verloren. Durch den Heimsieg in Spiel zwei der Best-of-3-Serie fällt die Entscheidung darüber, wer sich für das Viertelfinale qualifiziert, nun in einem dritten Aufeinandertreffen in Weiden am Sonntag (18.30 Uhr).

Sollte Bad Nauheim dort gewinnen, käme es im Viertelfinale zum hessischen Duell mit den Kassel Huskies.