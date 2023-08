Niederlage in Nürnberg Platzverweis macht SVWW-Coach Kauczinski stinkig Stand: 28.08.2023 15:09 Uhr

In Nürnberg kassiert der SV Wehen Wiesbaden die erste Saison-Niederlage - völlig unnötigerweise. Hinterher ist Coach Markus Kauczinski arg gefrustet und hat es auf einen Spieler besonders abgesehen.

Markus Kauczinski hatte einen Plan. Zur Aufführung kam dieser nicht. Beim Auswärts-Auftritt des SV Wehen Wiesbaden in Nürnberg am Sonntag wollte der SVWW-Coach in der Halbzeit seinen Spieler Hyun-Ju Lee auswechseln. Der hatte früh im Spiel aufgrund einer klaren Schwalbe die Gelbe Karte gesehen, das Risiko war Kauczinski zu groß. In der 43. Minute passierte es dann: Lee ging reichlich ungestüm in einen Zweikampf mit Gyamerah, flog mit Gelb-Rot vom Platz - und brachte seinen Trainer nach dem Spiel in Rage.

"Wir hätten ihn in der Halbzeit rausgenommen", erklärte Kauczinski und sagte deutlich in Richtung Lee: "Da muss ein Spieler clever sein und das über die Zeit bringen. Das war ein unnötiges Halten in keiner gefährlichen Situation, achtzig Meter vom Tor entfernt. Das kann man auch mit 20 Jahren drauf haben." Kauczinski war sauer. Zurecht.

"Wir waren heute nicht clever und reif genug"

Denn das Spiel lief vorher eigentlich ganz nach dem Geschmack der Hessen. Schon in der Anfangsviertelstunde hatte der Ex-Wiesbadener Ahmet Gürleyen nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Der SVWW war demnach früh in Überzahl. Bis zu Lee's Aussetzer. "Wir ärgern uns drüber. Wir geraten in Gleichzahl, weil wir es unnötig provozieren", betonte Kauczinski.

Der zweite Abschnitt wurde so mit zehn gegen zehn gespielt. Die Landeshauptstäder gingen dabei sogar nach einem Eckball durch Ivan Prtajin in Führung (55.), die Nürnberger drehten die Partie aber durch Jan Gyamerah (68.) und Tim Handwerker (76./FE). Martin Angha sah in der Schlussphase sogar auch noch einen Platzverweis.

Perfekt war das 1:2 und damit die erste Saison-Niederlage am vierten Spieltag. "Wir waren heute nicht clever und reif genug", analysierte Kauczinski folgerichtig. Besonders Lee dürfte sich bei diesen Worten angesprochen fühlen.