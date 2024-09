Paralympics Paralympics 2024: Sportschützin Natascha Hiltrop holt Gold Stand: 03.09.2024 17:02 Uhr

Riesenerfolg für Natascha Hiltrop: Die 32-Jährige vom osthessischen Club SV Lengers sichert sich bei den Paralympics die Goldmedaille - mit dem letzten Schuss.

Sportschützin Natascha Hiltrop hat die dritte deutsche Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Paris geholt. Die 32-Jährige vom SV Lengers aus Osthessen gewann im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber in der Startklasse R8 und sicherte sich den zweiten Paralympics-Triumph ihrer Karriere. "Ich bin müde und kaputt, aber trotzdem unglaublich happy und erleichtert", sagte Hiltrop.

In Tokio hatte die inkomplett querschnittsgelähmte Schützin in der gleichen Disziplin Silber gewonnen, ihr Gold holte sie damals mit dem Luftgewehr liegend. Damit hatte sie in Japan die 17 Jahre andauernde Durststrecke der deutschen Para-Schützen ohne Titel beendet, in Paris zeigte sie nun erneut ihre ganze Klasse. Nach Platz sechs in der Qualifikation konnte sie im Finale vollauf überzeugen. "Was hier heute passiert ist, ist einfach nur hammermäßig", schwärmte Bundestrainer Rudi Krenn.

Der letzte Schuss entscheidet

Nach jeweils drei Serien kniend und liegend lag Hiltrop deutlich in Führung. Stehend gab sie diese zwischenzeitlich ab, doch drehte mit dem allerletzten Schuss den Spieß nochmal um. Letztlich hatte Hiltrop 456,5 Ringe und lag damit 0,4 Ringe vor der bis zum finalen Schuss führenden Slowakin Veronika Vadovicova.