OFC vor Topspiel OFC vor Topspiel: Kickers Offenbach will weiter für Furore sorgen Stand: 11.09.2024 11:01 Uhr

Die Offenbacher Kickers spielen bislang eine Topsaison. Gegen den Verfolger Stuttgarter Kickers will der OFC nun ein Ausrufezeichen setzen. Trainer Christian Neidhardt hofft, dass der Bieberer Berg brennt.

Die Saison ist ja noch nicht alt, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann man durchaus davon sprechen, dass die Offenbacher Kickers eine absolute Sahnesaison spielen. Tabellenführer nach sieben Spieltagen, noch kein Spiel verloren, die beste Abwehr, den besten Angriff, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal: Es läuft beim OFC.

Mit den Stuttgarter Kickers kommt am Freitag nun der punktgleiche Tabellenzweite an den Bieberer Berg, und selbst wenn die Saison auch nach dem Spiel noch jung sein wird, eine Standortbestimmung dürfte das Spiel dennoch werden. "Wir können zufrieden sein. Aber wir dürfen jetzt nicht weniger tun, sondern müssen hungrig bleiben", gibt Ron Berlinski, mit drei Saisontoren aktuell OFC-Toptorschütze, im Gespräch mit dem hr-sport die Richtung vor.

Berlinski: "So habe ich mir das vorgestellt"

Berlinski hat sich beim OFC schnell eingelebt, vor der Saison kam der 30-Jährige von Rot-Weiss Essen und bildet mit Mustafa Valdrin, den er noch aus gemeinsamen Zeiten bei Verl kennt, ein kongeniales Sturmduo. "Ich habe einen Verein mit viel Tradition gesucht, wo man auch manchmal mit dem Rücken zur Wand steht", sagt er. "Durch die letzte Saison war ein bisschen Druck drauf. Jetzt haben wir für Furore gesorgt. So habe ich mir das vorgestellt."

Das dürfte auch für Trainer Christian Neidhart gelten, der nach der schwierigen vergangenen Saison den aktuellen Höhenflug der Kickers zu verantworten hat. "Das ist eine sehr schöne Momentaufnahme", so Neidhart. "Wir nehmen das wahr und saugen das auf. Aber es ist auch gerade erst der siebte Spieltag."

Neidhart: "Spielen diszipliniert"

Ein bisschen bremsen muss Neidhart also, dennoch ist er mit seinem Team sehr zufrieden. "Was die Mannschaft stark macht, ist, dass es eine Mannschaft ist", so Neidhart mit Blick auf Stimmung und Moral seiner Truppe. "Auch Spiele, die nicht so optimal laufen, spielen wir diszipliniert zu Ende. Und gewinnen diese Spiele auch."

Mit einem Sieg gegen den Namensvetter aus Stuttgart könnte der OFC ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzen. Ein Selbstläufer wird das jedoch nicht. Auch die Stuttgarter Kickers, letzte Saison lange Tabellenführer, sind noch ungeschlagen und wollen den verpassten Aufstieg gerne nachholen.

Neidhart: "Ich hoffe, dass der Berg voll ist und brennt"

"Das waren letztes Jahr zwei enge Spiele, das wird auch diese Saison wieder eng", so Neidhart, der dem Spiel zuversichtlich entgegenblickt. "Wir haben ein Topspiel, ich hoffe, dass der Berg voll ist und brennt. Das haben wir uns verdient."