Europa-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam ÖPNV-Streik in Frankfurt: Eintracht-Fans droht am Donnerstag Verkehrschaos Stand: 12.03.2025 10:42 Uhr

Erschwerte Anreise vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam für Anhänger von Eintracht Frankfurt: Rund um das Europa-League-Spiel sorgt ein ÖPNV-Streik für reichlich Komplikationen. Die Fans sollten früh anreisen.

Anhänger von Eintracht Frankfurt müssen sich auf eine erschwerte Anreise vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Hessen in der Europa League am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) gegen Ajax Amsterdam einstellen. Aufgrund des angekündigten ÖPNV-Streiks fahren am Spieltag in Frankfurt keine Straßenbahnen zum Stadion im Stadtwald, lediglich die S-Bahnen steuern die Haltestelle "Stadion" an.

Anhänger, die mit dem ÖPNV anreisen möchten, bleibt somit nur die An- und Abreise mit der S-Bahn, was vor und nach der Partie für reichlich Schwierigkeiten sorgen dürfte - auch deswegen, da das Spiel nicht wie gewohnt am späten Abend stattfindet, sondern direkt in den Feierabendverkehr in der Stadt fällt.

Eintracht empfiehlt frühe Anreise

"Üblicherweise ist ein 18.45-Uhr-Spiel bereits schwierig aufgrund des Feierabendverkehrs ohne Streik", betonte ein Eintracht-Sprecher vor dem Aufeinandertreffen mit Ajax. "Mit Streik wird es ungleich schwieriger." Der Frankfurter Bundesligist empfiehlt daher allen Anhängern, früh zu der Europapokal-Partie anzureisen.

Insgesamt werden im gesamten Frankfurter Stadtgebiet am Donnerstag die Straßenbahnen und auch U-Bahnen bestreikt. Die Tram-Linien 20 und 21 können zum Stadion also nicht genutzt werden. Busse und S-Bahnen fahren jedoch. Erschwerend kommt am Spieltag das Wetter hinzu: Laut Vorhersage ist der gesamte Donnerstag verregnet, was eine Anreise beispielsweise mit dem Fahrrad auch nicht wirklich erstrebenswert macht.