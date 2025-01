Negativserie hält an SV Wehen Wiesbaden unterliegt Verl knapp aber klar Stand: 18.01.2025 18:17 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden ist in der 3. Liga weiter auf Talfahrt. Das Heimspiel gegen den SC Verl endete mit einer plausiblen Niederlage, weil bei den Hessen der Vorwärtsgang klemmte.

Den Ostwestfalen unterlag der SVWW am Samstag mit 0:1. Fabio Gruber, der sich nach einer Ecke eindrucksvoll in die Luft pumpte und dort recht frei zur Führung für die Gäste (35.) einköpfte, gelang die entscheidende Aktion des Spiels. Schon zur Pause gab es Pfiffe von vielen der 2167 Zuschauer. Vor dem Spiel hatten die SVWW-Anhänger noch Kapitän Sascha Mockenhaupt anlässlich seines 300. Spiels für den Klub mit einer Choreografie geehrt.

Auch nach der Pause konnten sich die Gastgeber offensiv kaum einmal in Szene setzen, die Gäste verbuchten über gesamte Spiel mehr Ballbesitz und Torabschlüsse für sich. Erst in der Schlussphase wurde der SVWW etwas aktiver. Nick Bendnter per Kopf (76.) und Moritz Flotho (79.) verzeichneten die besten Gelegenheiten, es blieb aber letztlich bei Andeutungen.

So wurde es für das Team von Trainer Nils Döring schwer, noch etwas am Ergebnis zu drehen. In den vergangenen neun Ligaspielen gelang dem SVWW überhaupt nur ein Sieg – am 1. Dezember gegen Viktoria Köln. In der Tabelle müssen die Wiesbadener den SC Verl an sich vorbeiziehen lassen und rutschen ab auf Rang elf.