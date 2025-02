Erst wacklig, dann souverän MT Melsungen siegt bei Vojvodina: Erst wacklig, dann souverän Stand: 18.02.2025 22:37 Uhr

Die MT Melsungen hat ihr Auswärtsspiel in der European League gegen FK Vojvodina verdient gewonnen. Das Duell mit dem THW Kiel um den direkten Viertelfinaleinzug geht unverändert weiter.

Die MT Melsungen hat einen Arbeitssieg in der European League eingefahren. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga gewann in der Hauptrunde beim serbischen Club Vojvodina Novi Sad 36:29 (18:17). Erfolgreichster Werfer der Melsunger war Nationalspieler Timo Kastening mit sieben Treffern.

Schon jetzt hat die MT mindestens das Ticket für die Zwischenrunde sicher. Derzeit wären die Melsunger als Gruppenerster sogar direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Allerdings stehen noch zwei Partien aus. Entscheidend könnte der letzte Spieltag in zwei Wochen beim punktgleichen THW Kiel werden.

MT tut sich in Hälfte eins in der Deckung schwer

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang es der MT immer wieder, mit schnellem Tempospiel Druck auf die Abwehr der Hausherren auszuüben. Hinten allerdings wirkte der Favorit nicht stabil - bis zum Seitenwechsel kassierten die Nordhessen 17 Gegentreffer.

MT-Keeper Nebojsa Simic sorgte in der Schlussphase mit starken Paraden immerhin dafür, dass seine Mannschaft mit einer knappen Führung in die Pause ging. In der zweiten Hälfte spielten die Melsunger deutlich konzentrierter in der Deckung und blieben vorne konsequent, so dass sie den Vorsprung deutlich ausbauen konnten. Der Auswärtssieg blieb bis zum Ende ungefährdet.