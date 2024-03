Fußball und Turnen als Zugpferde Mitglieder-Rekord bei Sportvereinen in Hessen - Fußball und Turnen als Zugpferde Stand: 20.03.2024 13:11 Uhr

Die hessischen Sportvereine haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Vor allem bei den jungen Athletinnen und Athleten konnten sich die Vereine über Zuwachs freuen.

Der organisierte Sport in Hessen erfreut sich wachsender Beliebtheit und hat im vergangenen Jahr einen Mitglieder-Rekord verzeichnet. Zum 1. Januar 2024 gehörten den Sportvereinen 2.214.093 Menschen an - so viele wie nie zuvor. Nach Angaben des Landessportbundes Hessen vom Mittwoch stieg die Mitgliederzahl gegenüber dem Jahr 2022 um knapp 77.000 Sporttreibende.

"Wir müssen bedenken, dass die Lebenshaltungskosten drastisch gestiegen sind. Und dass einige Menschen deshalb sicher überlegt haben, aus ihrem Verein auszutreten. Dass unsere Mitgliederzahlen trotzdem in allen Altersgruppen – bei Frauen wie Männern – gestiegen sind, unterstreicht eindrucksvoll, wie wichtig Vereinssport für die Menschen in Hessen ist. Sie sind die wichtigsten sozialen Netzwerke und deshalb unverzichtbar", kommentierte Juliane Kuhlmann, Präsidentin des Landessportbund Hessen (lsb h), die jüngste Statistik.

Keine verlorene Corona-Generation

Die mit Abstand größten Zuwächse vollzogen sich demnach in den jüngsten Altersgruppen. Bei den Kindern bis sechs Jahren legten die Vereine um 10,92 Prozent (Jungen) beziehungsweise 12,12 Prozent (Mädchen) zu. In absoluten Zahlen gewann der organisierte Sport bei den 7- bis 14-Jährigen am meisten Mitglieder. Insgesamt gab es in dieser Altersklasse 24.088 Neuanmeldungen. "Das zeigt, dass wir die jungen Altersgruppen keineswegs verloren haben, was in Corona-Zeiten befürchtet worden war", sagte Kuhlmann.

Größter Fachverband in Hessen bleibt der Fußball mit 612.857 Mitgliedern. Knapp dahinter folgt Turnen (603.079). Bei den Sportkreisen liegt Frankfurt mit 319.312 Sporttreibenden vor Darmstadt-Dieburg (161.829). Die wenigsten Mitglieder hat der Sportkreis Werra-Meißner (35.765).