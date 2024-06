Darts-Team-WM in Frankfurt Martin Schindler kommt bei der Darts-Team-WM mit einem blauem Auge davon Stand: 28.06.2024 10:35 Uhr

Das war knapp. Martin Schindler aus dem hessischen Rodgau ist mit seinem Doppel-Partner Gabriel Clemens bei der Team-WM in Frankfurt haarscharf an einer Auftakt-Niederlage vorbeigeschrammt. Das Bulls-Eye entschied. Auch die Fußball-EM spielte eine Rolle.

Bei der Team-WM im Darts in Frankfurt trafen am Donnerstagabend gleich drei Sportarten aufeinander. Gespielt wurde Darts, und zwar in der Eissporthalle des DEL-Teams Löwen Frankfurt. Was die Sprechchöre der rund 1.500 Fans in der Halle anbetrifft, spielte auch ein guter Teil Fußball-EM mit hinein. Scheinbar waren viele Fußball-Fans an diesem EM-freien Spieltag in der Halle. Die englischen Anhänger sangen fröhlich ihr "It's coming home", auch "Major Tom (Völlig losgelöst)", die neue Tor-Musik der deutschen Nationalelf, war zu hören.

Doch sportlich ging es zum Auftakt der Team-WM - oder wie es offiziell heißt - des World Cup of Darts, ausschließlich um die Duelle mit den Pfeilen. Und da schrammte das deutsche Duo Martin Schindler (Rodgau) und Gabriel Clemens (Saarlouis) haarscharf an einer Auftakt-Pleite vorbei. Am Ende setzen sie sich aber doch knapp mit 4:3 gegen die beiden Neuseeländer Haupai Puha und Ben Robb durch und machten damit einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale.

Gelingt am Freitagabend (ab 19 Uhr) gegen Außenseiter Finnland ein weiterer Erfolg in der Frankfurter Eissporthalle, wäre der Einzug in die Runde der letzten 16 bei der Team-WM perfekt.

Bulls-Eye entscheidet

Das Auftakt-Match hatte es in sich. Deutschland lag gegen Neuseeland schon mit 2:3 hinten und stand am Rande einer Niederlage. Im siebten und entscheidenden Leg traf Clemens dann per Bulls-Eye zum Sieg. "Man muss Eier haben", sagte Clemens nach dem Erfolg.

Freudig und erleichtert tanzte das Duo über die Bühne. Schindler und Clemens standen bereits im Vorjahr im Halbfinale und peilen nun den großen Wurf an. Die ganz große Pfeile-Party blieb am Donnerstag zwar noch aus. Die Kulisse war aber deutlich besser als im vergangenen Jahr zum Auftakt.