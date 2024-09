DEL Löwen Frankfurt stärker als Grizzlys Wolfsburg Stand: 29.09.2024 16:43 Uhr

Die Löwen Frankfurt erleben gegen Wolfsburg ein Wechselbad der Gefühle. Nach deutlicher Führung kassieren sie noch den Ausgleich, ehe kurz vor Schluss der Siegtreffer glückt.

Die Löwen Frankfurt haben nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis in der DEL gesammelt. Die Hessen bezwangen am Sonntag im Heimspiel die Grizzlys Wolfsburg mit 4:3 (1:0, 2:0, 1:3).

Die Löwen zeigten sich wesentlich angriffsfreudiger als am Freitag bei der 0:2-Pleite in Ingolstadt und machten viel Druck auf das Tor der Niedersachsen. Daniel Pfaffengut brachte die Löwen verdient in Führung (9.).

Doppelschlag bringt Löwen in Front

Im zweiten Drittel erhöhte Carter Rowney mit seinem ersten Saisontor auf 2:0 (37.). Markus Schweiger schraubte nur eine Minute später das Ergebnis in die Höhe auf 3:0 und brachte die Hausherren deutlich auf die Siegerstraße. Dabei gestaltete sich die Partie eigentlich recht ausgeglichen.

Zu Beginn des Schlussdrittels erwischten die Niedersachsen den besseren Start. Andy Miele (41.) und Spencer Machacek (43.) verkürzten auf 2:3. Miele gelang nach einem willensstarken Alleingang in Unterzahl sogar der Ausgleich (52.).

Napravnik der Matchwinner

82 Sekunden vor dem Ende markierte Frankfurts Julian Napravnik den umjubelten Siegtreffer. Freistehend vor dem Wolfsburger Tor behielt er die Nerven und verwandelte sicher mit einem Schuss in die rechte Ecke.

Die Löwen haben nun zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Am Dienstag (19.30 Uhr) sind die Kölner Haie der nächste Gegner.

Kassel unterliegt Krefeld in DEL2

In der DEL2 verloren die Kassel Huskies ihr Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Krefeld Pinguine mit 2:3 nach Verlängerung. Ryan Olsen (24.) und Tristan Keck (33.) drehten im zweiten Drittel den 0:1-Rückstand durch KEV-Torschütze Philipp Kuhnekath. Tim Schütz glich im Schlussdrittel zum 2:2 aus. Kuhnekath gelang der Siegtreffer in der Overtime.