Löwen Frankfurt erreichen Pre-Playoffs Löwen Frankfurt erreichen Pre-Playoffs: Erst Party, dann volle Konzentration Stand: 08.03.2025 11:05 Uhr

Nach einer durchwachsenen Hauptrunde haben die Löwen Frankfurt auf den letzten Drücker den Sprung in die Pre-Playoffs geschafft. Schon am Sonntag steht das erste Spiel gegen Straubing an.

Als der Einzug in die Pre-Playoffs geschafft war, gönnten sich Spieler und Fans der Löwen Frankfurt einen kleinen Feier-Moment. Strahlende Gesichter auf dem Eis in Nürnberg, wo den Hessen ein überzeugender 4:0-Auswärtssieg gelungen war. Und strahlende Gesichter auf den Rängen bei der Anhängerschaft, die ihre Jungs lautstark unterstützt hatte. "Wir haben die Leistung gebracht, die die Fans erwartet haben", sagte Löwen-Spieler Lua Niehus im Anschluss. "Mit ihnen zu feiern ist immer schön."

Dass es soweit kommen konnte, haben die Löwen allerdings auch dem Patzer der Wolfsburger zu verdanken. Der Konkurrent, der vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag noch den begehrten zehnten Platz innehatte, verlor in Düsseldorf mit 0:3 und fiel so noch hinter die Frankfurter zurück. "Es wurde zweimal auf dem Würfel gezeigt, der ein oder andere hat schon mal hochgeguckt", gab Niehus nach der Partie zu.

Rowe: Playoffs "eine tolle Zeit im Jahr"

Weil die Löwen ihrerseits bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0 vorne lagen, nahm die Party schon während des Spiels immer konkretere Züge an. "Die Jungs waren über die kompletten 60 Minuten sehr business-like. Es war ein großartiges Spiel", lobte Chefcoach Tom Rowe bei Magenta Sport.

Allzu lange freuen kann sich das Team allerdings nicht: Schon am Sonntag (16.30 Uhr) steht das erste Spiel der Pre-Playoff-Serie (Best of three) in Straubing an. "Ich freue mich immer auf die Playoffs, ganz egal, gegen wen man spielt. Es ist eine tolle Zeit im Jahr", so Rowe. Dass die Löwen nach einer sehr wechselhaften Hauptrunde beinahe ein schnelles Saisonende gehabt hätten, ist nun egal - schließlich reichte es doch noch knapp für die Top Ten. "Ob es zu Recht ist oder zu Unrecht - jetzt beginnt eine neue Jahreszeit für uns. Da fangen wir wieder bei Null an", sagte Daniel Pfaffengut.

Goalie Greiss verletzt

Den Plan für das erste Pre-Playoff-Spiel formulierte er so: "Wir müssen da reingehen wie heute und schauen, dass wir direkt im ersten Spiel das Heimrecht klauen." Denn als Tabellensiebter darf Straubing zuerst daheim ran, auch ein mögliches drittes Spiel fände aus Löwen-Sicht auswärts statt.

Einen Wermutstropfen gab es am Party-Abend in Nürnberg aber doch für die Frankfurter: Torwart Thomas Greiss musste früh ausgewechselt werden. Laut Rowe hatte der Goalie über eine Muskelverletzung im Arm geklagt, ein MRT am Samstag soll Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.