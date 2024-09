Klarer Sieg in Lemgo Klarer Sieg in Lemgo: MT Melsungen mit gelungenem Saisonstart Stand: 05.09.2024 20:42 Uhr

Die MT Melsungen ist mit einem klaren Sieg in die Saison gestartet. Die Nordhessen setzten sich ohne größere Probleme in Lemgo durch.

Gelungener Saisonauftakt für die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga. Die Nordhessen gewannen ihre Partie am ersten Spieltag der neuen Saison am Donnerstagabend beim TBV Lemgo mit 28:20 (13:11).

Bis zur Pause lieferten sich die Teams eine weitestgehend ausgeglichene Partie, in der zweiten Halbzeit setzte sich die MT dann aber deutlich ab. Nach dem Erfolg im Hinspiel der Europapokal-Qualifikation gegen den norwegischen Klub Elverum Håndbal am vergangenen Wochenende nun also der zweite Sieg im zweiten Pflichtspiel. Beste Werfer der Hessen in Lemgo waren Rogerio Moraes Ferreira und Dainis Kristopans mit je fünf Toren.