Sonntag ab 16 Uhr Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt II: Das Hessenderby live im hr Stand: 16.08.2023 17:27 Uhr

OFC gegen die Eintracht, das ist ein echtes Hessenderby. Am kommenden Wochenende steigt das Kräftemessen der Offenbacher mit der zweiten Mannschaft der Frankfurter in der Regionalliga Südwest. Der hr überträgt live im TV und im Stream.

Zwei Spiele, null Punkte, zwei Mal der K.o. kurz vor Schluss: Den Saisonstart in der Regionalliga Südwest hat sich Kickers Offenbach ganz sicher anders vorgestellt. Nun bietet sich am heimischen Bieberer Berg am Sonntag (16 Uhr) die Chance, vieles gutzumachen - im Derby gegen die U21 von Eintracht Frankfurt. Der hr zeigt die Partie live im TV und im Stream.

"Es ist immer ein bisschen Brisanz da, wenn es heißt: Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt", sagte OFC-Geschäftsführer Christian Hock, der auf ein Spiel mit "viel Feuer und viel Leidenschaft" hofft, dem hr-sport. "Jeder Kickers-Spieler weiß, dass man gegen die Eintracht noch mal ein paar Prozent mehr draufpacken muss. Genauso wissen das auch die Eintracht-Jungs."

Aufsteiger Eintracht hat schon gepunktet

Die zweite Mannschaft der Frankfurter geht als Außenseiter in die Partie. Im Gegensatz zum Gegner hat man aber bereits einen Punkt eingesammelt, beim 1:1 in Freiberg zum Saisonauftakt. Am vergangenen Wochenende hatte der Aufsteiger dann spielfrei.

Wer den ersten Saisonsieg landen kann, oder ob sich der OFC und die Eintracht unentschieden trennen, sehen Sie am Sonntag ab 15.55 Uhr live im hr-fernsehen sowie im Stream auf hessenschau.de. Kommentator ist Daniel Höhr.