Ironman-WM auf Hawaii Ironman-WM auf Hawaii: Daniela Bleymehl schielt auf die Top-10 Stand: 14.10.2023 09:13 Uhr

Der Mythos Hawaii elektrisiert die Athletinnen. Daniela Bleymehl geht die Ironman-WM ambitioniert an - auch wenn die Darmstädterin beim Training eine Schrecksekunde erlebte.

Der große Tag rückt immer näher für Daniela Bleymehl. Am Samstag findet die Ironman-WM der Frauen in Hawaii statt und es gilt für über 2.000 Athletinnen aus aller Welt wieder Grenzen zu überwinden: 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Die Sportlerinnen müssen alles reinwerfen, um ihr Ziel zu erreichen. Die Strecke ist aber in vielerlei Hinsicht herausfordernd.

Marathon als "härteste Nuss, die es zu knacken gilt"

Ist der Pazifik ruhig oder wellig? Wie stark bläst der Wind den Athletinnen ins Gesicht? Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Laut Prognose für Samstag wird es 30 Grad heiß. Puh! Da kommen auch die Zuschauer mächtig ins Schwitzen.

Es sind diese vielen Teilchen, die den "Mythos Hawaii" ausmachen. Der Marathon am Ende sei, so Bleymehl im Gespräch mit dem hr-sport, "die härteste Nuss, die es zu knacken" gelte. Sie weiß bei ihrer vierten Teilnahme ganz genau, worauf es ankommt: "Wenn ich mir den Tag gut einteile, dann kann ich eine gute Laufleistung zeigen."

Beim Wettkampf 2022 peilte sie einen Platz unter den ersten fünf Athletinnen an - und kam nicht im Ziel an. Ihr Körper überhitzte, sie verpasste bei zwei Verpflegungsstationen das dringend benötigte Wasser zur Kühlung. Es sind Vorfälle, aus denen es zu lernen gilt bei einer gewaltigen Herausforderung. Dieses Szenario jedenfalls soll sich in diesem Jahr nicht mehr wiederholen.

Schreckmoment im Training: Bleymehl knickt um

Die zweifache Mutter, die von ihrem Mann vor Ort unterstützt wird und die Kinder in der Heimat bei Oma und Opa gelassen hat, hatte allerdings schon vor Beginn des Ironman mit diversen Hürden zu kämpfen. "Mein Koffer kam auf dem Hinflug nicht gleich an. Und am Samstag bin ich beim Auslaufen nach dem Training blöd umgeknickt", verriet Bleymehl. Am Sonntag sei die Stimmung bei einer von 144 deutschen Teilnehmerinnen daher "gedämpft" gewesen, der Fuß war geschwollen, bunt und habe wehgetan. Die Diagnose: Bänderanriss im Knöchel.

Beim Schwimmen spürt die Südhessin die Verletzung zwar, das Wichtigste ist aber: "Ich habe den ersten Lauf gemacht und bin schmerzfrei geblieben." Aufhalten lassen möchte sich Bleymehl auf Hawaii nicht.

Bleymehl hat die Top-10 im Blick

Die Darmstädterin geht allen Stolperfallen zum Trotz positiv an die Aufgabe heran. Sie wolle den persönlichen Erfolg zwar nicht an einer Platzierung festmachen, weil sie dankbar sei, gegen die besten Triathletinnen antreten zu dürfen. Die Darmstädterin sagte dennoch: "Ich will mich immer verbessern. 2019 landete ich auf dem neunten Platz. Die Top-10 zu erreichen wird schwierig. Aber wenn ich einen guten Tag erwische, dann könnte ich etwas mitmischen."