1.200 Stufen in sieben Minuten Hunderte sprinten beim SkyRun in Frankfurt auf den Messeturm Stand: 16.07.2023 17:14 Uhr

Beim 14. SkyRun sind am Sonntag wieder hunderte Menschen den Frankfurter Messeturm hochgelaufen. Der Sieger schaffte es in 7:20 Minuten, ein 85-Jähriger absolvierte die Tortur gleich fünf Mal am Stück.

Hoch hinauf ging es an diesem Sonntag für 634 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 14. "SkyRun" im Frankfurter Messeturm. Im Sprint setzten sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Sieger des Vorjahres durch: Christian Riedl aus Erlangen spurtete nach Veranstalterangaben in 7:20 Minuten den Wolkenkratzer hinauf.

Bei den Frauen gewann Verena Schmitz aus Konstanz in 9:17 Minuten. Für Riedl war es bereits der achte Sieg bei dem Rennen, Schmitz holte sich nach dem vergangenen Jahr ihren zweiten Sieg beim zweiten Start.

1.200 Stufen für einen guten Zweck

Die Teilnehmer mussten 1.200 Stufen und damit 61 Etagen und 213 Höhenmeter überwinden. Neben Einzelläufern gingen auch Firmenteams verschiedener Finanzinstitute an den Start. Außerdem traten Feuerwehrmannschaften und Rettungsteams, teilweise samt Ausrüstung, an. Für Kinder gab es einen verkürzten Treppenlauf mit 642 Stufen bis in den 32. Stock.

Der Erlös der Veranstaltung fließt an einen Verein zugunsten von Kindern mit angeborener Querschnittslähmung. Im vergangenen Jahr hatte das Rennen zum ersten Mal seit vier Jahren stattgefunden. Nach der letzten Austragung 2018 hatte der Messeturm ab 2019 wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung gestanden, dann kam Corona dazwischen.

Eine besondere Leistung gelang dem 85 Jahre alten Bernd Zürn. Der Flörsheimer lief gleich fünf Mal auf den Messeturm. "Du wirst dich wundern, aber mir tut danach nichts weh", sagte er dem hr-sport. Der älteste Teilnehmer war Zürn aber nicht, dieser Titel gebührte dem 90 Jahre alten Erhard Bader aus Berlin.