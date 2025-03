Hessenpokal-Viertelfinale gegen Wiesbaden Hessenpokal-Viertelfinale gegen Wiesbaden: OFC verspürt Sehnsucht nach DFB-Pokal Stand: 19.03.2025 07:17 Uhr

Der Sieg gegen Magdeburg, der ausverkaufte Bieberer Berg gegen den KSC, solche DFB-Pokal-Highlights will Kickers Offenbach unbedingt wieder erleben. Doch erstmal steht im Hessenpokal das Duell gegen den SV Wehen Wiesbaden an.

Von Carsten Schellhorn

Eigentlich müssen sie gar keine Angst haben bei Kickers Offenbach. Hessenpokal ist irgendwie ihr Ding, vor allem wenn es gegen den SV Wehen Wiesbaden geht. Seit 2003 hat der OFC alle Pokal-Duelle gegen den aktuellen Drittligisten aus der Landeshauptstadt gewonnen, zweimal im Finale, zweimal im Halbfinale. Nun also im Viertelfinale am Mittwoch auf dem Bieberer Berg (19 Uhr).

"Natürlich ist Wiesbaden als Drittligist Favorit, aber wir sehen uns als konkurrenzfähig an, hoffen auf ein Spiel auf Augenhöhe", gab sich OFC-Geschäftsführer Christian Hock im hr-sport-Interview zuversichtlich. Denn in Offenbach wissen sie auch: Der SV Wehen Wiesbaden hat zwar den besseren Kader, doch sie spielen aktuell klar unter ihren Möglichkeiten. Der SVWW gewann nur zwei der vergangenen sieben Saisonspiele.

Kickers wollen wieder rauschhafte DFB-Pokalabende

Bei den Kickers läuft es besser. In den vier Regionalliga-Spielen 2025 gab es zwei Siege und zwei Unentschieden. Der Weg in den DFB-Pokal ist indes noch weit, das wissen sie in Offenbach auch. Hessenpokal-Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Pokalsieg, erst dann wäre das Team für den DFB-Pokal qualifiziert. Doch die Verlockung ist groß. Hock: "Wir wollen Hessenpokal-Sieger werden. Der Antrieb ist ganz klar, in der kommenden Saison wieder am DFB-Pokal teilnehmen zu können."

Denn bei den Kickers erinnern sich natürlich noch alle an die rauschhaften DFB-Pokalabende im ersten Teil dieser Saison. Als der OFC im vergangenen August den ambitionierten Zweitligisten 1. FC Magdeburg (aktuell Tabellen-Fünfter - die Red.) in der ersten DFB-Pokalrunde mit 2:1 aus dem Wettbewerb warf. Oder im Oktober, als über 20.000 Fans den Bieberer Berg gegen den Karlsruher SC in ein Tollhaus verwandelten, auch wenn der OFC am Ende mit 0:2 verlor.

Die Kickers wollen nun auch im Hessen-Pokal jubeln

OFC nach langer Zeit mal wieder am Bieberer Berg

Jetzt also der nächste Anlauf über den Hessenpokal. Die Freude beim OFC um Geschäftsführer Hock ist groß: "Wir haben seit langer Zeit endlich mal wieder ein Heimspiel". Der OFC trat im Hessenpokal in der Tat seit knapp drei Jahren immer nur auswärts an, jetzt also wieder einmal daheim. Die Kickers erwarten zum Duell gegen Wehen Wiesbaden auf dem Bieberer Berg gut 3.000 Zuschauer. Sollten die Offenbacher das Viertelfinale überstehen, käme im Halbfinale allerdings wieder ein Auswärtsspiel.

Und zwar gegen den Sieger des Viertelfinals zwischen dem Gruppenligisten SC Willingen und dem Regionalligisten FSV Frankfurt (Mittwoch, 18.30 Uhr). Das andere Halbfinale steht bereits fest: Dort treten Ende April die beiden Regionalligisten KSV Hessen Kassel und TSV Steinbach Haiger gegeneinander an. Auch hier gilt: alles dafür zu tun, um am Ende die eine glückliche Mannschaft zu sein, die im DFB-Pokal starten darf.