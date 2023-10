Hessenderby in der DEL2 Hessenderby in der DEL2: Kassel Huskies empfangen den EC Bad Nauheim Stand: 07.10.2023 11:09 Uhr

In der Deutschen Eishockey Liga 2 steht das Derby zwischen den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim bevor. An das letzte Aufeinandertreffen haben die Nordhessen keine guten Erinnerungen und wollen Wiedergutmachung betreiben.

Derbytime in der DEL2: Am Sonntagnachmittag (17 Uhr) empfangen die Kassel Huskies den EC Bad Nauheim. Während die Nordhessen super in die neue Saison gestartet sind und aktuell auf dem ersten Tabellenplatz stehen, sieht die Lage mit Rang elf bei den Roten Teufeln anders aus.

Dass der EC Bad Nauheim aber keinesfalls zu unterschätzen ist, mussten die Nordhessen beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der vorherigen Saison schmerzhaft erfahren. Denn weil am 10. April die Wetterauer das entscheidende Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen Kassel gewannen, platzten bei den Huskies die Träume vom Aufstieg.

Klinge: "Wir wollen Wiedergutmachung betreiben"

Dieser Stachel sitzt noch tief bei den Nordhessen: "Gerade mit dem Hintergrund des Ausgangs von letzter Saison sind wir noch mal extra motiviert und wollen Wiedergutmachung zu betreiben ", sagte Huskies-Sportdirektor Manuel Klinge im Gespräch mit dem hr-sport.

Er hat mit seinem Team wieder mal ganz klar den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Damit dieser für Kassel endlich wahr wird, haben sich die Schlittenhunde in der Sommerpause personell weiter verstärkt: Mit Brandon Maxwell habe sie jetzt einen Goalie, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Huskies das Team sind, das bislang die wenigstens Gegentore in dieser Saison kassiert hat.

Kassel mit gutem Saisonstart

"So gut, wie wir jetzt dastehen, war der Anfang der Saison nicht, aber wir sind nach den letzten Spielen ein bisschen zufriedener", resümierte Klinge. Erst am Freitag konnten die Nordhessen den amtierenden Meister aus Ravensburg mit 1:0 schlagen. Aber auch die Roten Teufel gehen mit Rückenwind in das direkte Aufeinandertreffen der beiden hessischen Eishockeyklubs - sie gewannen am Freitagabend mit 3:2 gegen Regensburg in der Overtime.

Der Sportdirektor der Huskies freut sich auf das kommende Derby am Sonntag: "Gegen Bad Nauheim brennt immer die Hütte. Das sind besondere Spiele", so Klinge. Wie viele Fans würde auch er es begrüßen, wenn es in den Playoffs wieder zu einem Aufeinandertreffen mit dem EC Bad Nauheim kommen würde, dann aber "bitte mit einem anderen Ausgang für uns", sagte Klinge mit einem Lachen dem hr-sport.