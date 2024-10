Handball | European League MT Melsungen schont Kräfte und gewinnt trotzdem Stand: 29.10.2024 22:20 Uhr

Die MT Melsungen hat auch das vierte Spiel in der European League für sich entschieden und den Einzug in die Hauptrunde klar gemacht. Auf Island schont der Bundesliga-Spitzenreiter zudem Kräfte.

Die Handballer der MT Melsungen haben ihren Erfolgslauf erwartungsgemäß fortgesetzt und sich in der European League bei Valur Reykjavik mit 33:28 (16:15) durchgesetzt. Der Tabellenführer der Bundesliga war ohne etliche Stammspieler auf Island angetreten, hatte lange Zeit einige Mühe gegen den Außenseiter, letztlich aber setzte er sich doch verdient durch. Linksaußen Ian Barrufet erzielte zehn Tore und war damit erfolgreichster Werfer der Hessen, die mit vier Siegen aus vier Spielen bereits für die Hauptrunde qualifiziert sind.

In jener Hauptrunde, die erst im Februar beginnt, treten 16 Teams in vier Gruppen an. Die Punkte gegen die Clubs, die ebenfalls diese zweite Gruppenphase erreichen, werden mitgenommen. Es stehen für die MT noch zwei weitere Vorrunden-Spieltage gegen den FC Porto und Vardar Skopje an.