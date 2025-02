Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: HSG Wetzlar mit Coup gegen Titelanwärter THW Kiel Stand: 16.02.2025 18:09 Uhr

Den Bundesliga-Handballern der HSG Wetzlar gelingt eine Riesenüberraschung. Gegen den eigentlich so formstarken THW Kiel setzen sich die Mittelhessen nach bärenstarker Leistung durch.

Trainer Frank Carstens hatte vorher gehofft, den THW Kiel "auf dem falschen Fuß" zu erwischen. Denn dann, aber auch nur dann, sei eine Sensation für seine Mannschaft, jene der HSG Wetzlar, überhaupt möglich. Es kam, wie gewünscht. Die Bundesliga-Handballer aus Mittelhessen setzten sich gegen den Titelanwärter aus dem hohen Norden nach bärenstarker Leistung mit 27:25 (13:12) durch.

Getragen wurden die Gastgeber hinten von einem überragenden Torhüter Till Klimpke, dem 17 Paraden gelangen. Im Angriff zeigte Spielmacher Dominik Mappes eine starke Leistung, warf nicht nur acht Tore, sondern bereitete auch noch fünf weitere vor. Die Kieler bekamen Mappes nie in den Griff, selbst als sie ihn in Manndeckung nahmen. Freilich überzeugten die Hausherren im Kollektiv, waren kaum auszurechnen für die Gäste. Auch als es in der Schlussphase eng wurde, Kiel am Ausgleich schnupperte, behielten die Carstens-Schützlinge die Nerven. Indirekt lieferte die HSG mit ihrem Erfolg auch Hilfe ins Nordhessische nach Melsungen. Der Tabellenführer hatte zuvor das Spitzenspiel beim SC Magdeburg verloren.