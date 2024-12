FUSSBALL2000 - Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL2000 - Eintracht Frankfurt auf der Suche nach der Leichtigkeit Stand: 16.12.2024 18:07 Uhr

Eintracht Frankfurt verliert bei RB Leipzig, die Leistung stimmt aber zu weiten Teilen. FUSSBALL 2000 diskutiert, warum aktuell der Flow bei der Eintracht fehlt und warum ein Sieg zum Jahresabschluss gegen Mainz so wichtig ist.

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Der Dezember bleibt auch sportlich dunkel: Eintracht Frankfurt ist seit vier Spielen sieglos. Und verliert zum zweiten Mal binnen anderthalb Wochen bei RB Leipzig. Anders als im DFB-Pokal, ist das Team von Dino Toppmöller diesmal nicht chancenlos. Nach einer schwachen ersten halben Stunde kämpft und kickt sich die junge Eintracht-Mannschaft zurück in Spiel, eine Traumkombination der beiden besten Freunde Can Uzun und Nene Brown sorgt für den Ausgleich.

Doch Topscorer Omar Marmoush trifft alles, nur das Tor nicht. Und Torhüter Kevin Trapp strahlt nicht nur Sicherheit aus, sondern muss mehrfach auch absolute Weltklasse-Paraden auspacken, um das Team im Spiel zu halten. Trotz Moral und Herz verliert die Eintracht am Ende verdient in Leipzig, ist nicht mehr ersten Bayern-Jäger. Und die Fans warten auch kurz vor Weihnachten weiter auf die Bescherung. FUSSBALL2000 weiß, warum es auch diesmal nicht zu Punkten in Leipzig reichte, erklärt aber genauso, weshalb es trotz der schwierigen Phase jetzt absurd wäre, in Panik zu verfallen. Und wir sprechen über die riesige sportliche und atmosphärische Bedeutung des letzten Spiels des Jahres, am Samstag zu Hause im Waldstadion gegen Mainz 05.