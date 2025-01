FUSSBALL 2000 - Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Eintracht Frankfurt - mit voller Power Richtung Hamburg Stand: 06.01.2025 18:09 Uhr

Viel los bei der Eintracht: Schwegler ist da, Hauge irgendwie auch und Marmoush noch, zumindest Stand jetzt. FUSSBALL 2000 diskutiert, wie in Hamburg ein Sieg gelingen kann und ob es im Frühjahrs-Transferfenster noch mal spannend wird.

Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Eintracht Frankfurt hadert weiter mit der eigenen Form. Nach dem schwachen Jahres-Endspurt muss die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller dringend zu alter Stärke zurückfinden, um die Ambitionen, im nächsten Jahr vielleicht tatsächlich erneut in der Champions League zu spielen, am Leben zu halten. Während der verlorene Test gegen Mainz 05 (1:3) wenig Anlass zur Hoffnung gibt, arbeitet FUSSBALL 2000 heraus, was tatsächlich Mut macht: Könnte hier gar eine Hereinnahme von Mario Götze Eintracht Frankfurt Flügel verleihen? Und was ist mit Can Uzun? Kommt er für den zuletzt mauen Farès Chaibi zum Einsatz?

Darüber hinaus sprechen Basti und Marvin über ein weiteres Highlight: Die Verpflichtung von Pirmin Schwegler. Was kann der Schweizer bei Eintracht Frankfurt bewirken? Soll er vielleicht sogar einen anderen Funktionär beerben? Das und mehr in der neuen Ausgabe FUSSBALL 2000.