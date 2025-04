Nach verlorenem Handball-Pokalfinale Fünf Mutmacher für die MT Melsungen im Titelkampf Stand: 18.04.2025 14:07 Uhr

Die MT Melsungen leckt nach der Niederlage im Pokalfinale ihre Wunden. Doch schon am Samstag muss das Team wieder liefern. Denn im Titelkampf ist alles noch drin - das zeigen diese fünf Vorteile.

Die Frust saß tief bei der MT Melsungen nach der Niederlage im Pokalfinale gegen Kiel. Doch das Gute: Die Spieler haben gar nicht so viel Zeit zu trauern, denn schon am Samstag steht ein echter Härtestest im Kampf um die Meisterschaft an. Die Melsunger empfangen daheim den VfL Gummersbach (19 Uhr). Fünf Punkte machen den Nordhessen Hoffnung nach dem Tiefschlag.

1. Die Lage in der Liga

Auf den ersten Blick sah das Ergebnis vom Mittwoch gar nicht mal so gut aus hessischer Sicht aus: Die Füchse Berlin gewannen auswärts in Kiel und legten so im Kampf um die Tabellenführung vor. Berlin hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die MT. Andererseits: Mit der Niederlage haben die Kieler nun weiter Rückstand auf Melsungen. Sollte die MT ihr Heimspiel am Samstag gewinnen, würde sie sechs Punkte vor dem Finalgegner liegen (und wohl auch vor Flensburg). Das hieße: Die Nordhessen müssten in den verbleibenden acht Spielen dann schon drei Mal ausrutschen und die Konkurrenz alles gewinnen, um noch von Kiel oder Flensburg abgefangen zu werden. Das klingt - bei aller Vorsicht in dieser spannenden Liga - nicht gerade realistisch.

Der SC Magdeburg ist ebenfalls weiter heißer Meister-Anwärter, hat aber mit den Nachholspielen einen knackigen Ablauf vor der Brust. Bliebe noch der TSV Hannover-Burgdorf, doch die Überraschungsmannschaft hat von allen Titelkandidaten das auf dem Papier schwerste Restprogramm: Es stehen für die Recken noch Spiele auswärts in Berlin, zu Hause gegen Melsungen, in Magdeburg, in Flensburg und daheim gegen Kiel an.

2. Die Fitnessfrage

Melsungen ist seit Jahresbeginn stark von Verletzungsproblemen gebeutelt. Rückraum Aaron Mensing wird schmerzlich vermisst, Erik Balenciaga plagt sich mit Knie-, Dainis Kristopans mit Achillessehnenproblemen herum. Balenciaga und Kristopans wollen gegen Gummersbach am Samstag (19 Uhr) aber auf die Zähne beißen. Beide Torhüter erlitten zudem Blessuren. Doch David Mandic und Elvar Örn Jonsson kämpfen sich gerade zurück und haben gezeigt, wie wichtig sie für das Melsunger Spiel sind.

Die entscheidende Frage wird sein, wie fit die Spitzenmannschaften in die Crunchtime der Saison gehen. Bei den Top-Teams Berlin (Mathias Gidsel) oder Magdbeburg (Magnus Saugstrup) spielen die Dänen verletzungsfrei durch, eigentlich seit Olympia. Auch im Nationalteam agieren sie ohne Pause, obwohl es dort an Alternativen nicht gerade mangelt. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre meldet sich der Körper bei den Überbeanspruchten aber im Mai oder Juni zum Ende der Saison. Das muss nicht unbedingt eine Verletzung bedeuten, aber doch einen Kraft- oder Konzentrationsverlust.

3. Die Heimstärke

In der Rothenbach-Halle ist die MT Melsungen eine Macht. Zwölf Spiele, zwölf Siege gab es dort zu bejubeln, auch im Pokal setzte sich das Team daheim gegen Flensburg durch. Da kommt es zupass, dass von den verbleibenden neun Spielen fünf daheim absolviert werden. Allerdings stehen auch die schweren Auswärtsaufgaben in Berlin und Hannover noch an. Am allerletzten Spieltag reist Melsungen nach Potsdam und dürfte - wenn es dann um wirklich alles geht - die leichteste Aufgabe haben. Der VfL steht mit nur zwei Siegen derzeit auf dem letzten Platz.

Danner verabschiedet sich Das Gastspiel von Legende Das Gastspiel von Legende Felix Danner bei der MT Melsungen ist nach dem FinalFour beendet. Danner verabschiedete sich am Mittwoch auf den Sozialen Netzwerken von den Fans und bedankte sich für die Unterstützung. Der Kreisläufer war nach der Verletzungsmisere aus dem Ruhestand zurück in den Kader geholt worden.

4. Die Defensive

Gemessen an den Gegentoren pro Spiel weist die MT die beste Defensive der Liga auf. Auch im Finale gegen Kiel stimmten die Abläufe hinten, zur Pause hatten die Melsunger den THW bei gerade einmal zehn Treffern gehalten.

Auch der Einsatz stimmte. Roberto Garcia Parrondo sagte nicht zu Unrecht nach dem Finale, dass er unglaublich stolz auf jeden einzelnen in der Mannschaft sei. Die Melsunger trotzten den Verletzungen und zeigten auch am Wochenende Mentalität gegen den Zweitligisten Balingen. Denn wie sehr dieser ein Stolperstein hätte sein können, musste der Bundesligist Rhein-Neckar Löwen am Sonntag erfahren. Da gewann nämlich Balingen das Spiel um Platz drei.

5. Das vergangene Jahr

Nach der Pokalfinalniederlage 2024 ließ die MT in der Liga zwei Siege folgen, bei den Löwen und gegen Berlin. Parrondos Team zeigte also schon damals Nehmer-Qualitäten. Regisseur Erik Balenciaga appellierte bereits umgehend nach der Pleite von Köln, dass die Mannschaft in der Liga und im Europapokal alle Optionen habe. Die Spielzeit kann für Melsungen noch immer eine goldene werden. Meisterschaft hin oder her - allein das Erreichen des Champions-League-Platzes zwei wäre für die MT ein großer Erfolg.