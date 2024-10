Bis nach Höchst und zurück Frankfurt Marathon 2024: So verläuft die Strecke Stand: 22.10.2024 14:15 Uhr

Alte Oper, Mainufer und Start/Ziel an der Messe: Beim Frankfurt Marathon 2024 erwarten die Teilnehmenden zahlreiche Hotspots in Hessens größter Stadt.

Der Frankfurt Marathon zählt zu den besten City-Läufen der Welt. Kein Wunder, denn die Strecke führt die Athleten und Athletinnen an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Außerdem lädt sie mit einem Gesamthöhenunterschied von nur 27,8 Metern zur Rekordjagd ein.

Start und Ziel sind traditionell an der Messe. Hier geht es um 10 Uhr los - und alle Teilnehmenden, die die 42,195 Kilometer erfolgreich bewältigt haben, werden am Ende mit einem Zieleinlauf in der Frankfurter Festhalle belohnt.

Erst durch die Innenstadt, dann über den Main

Dazwischen liegt - zumindest theoretisch - eine Sightseeing-Tour, die sich ein Touri-Guide kaum besser ausdenken könnte. Es geht zunächst durch die Innenstadt, vorbei an schönen Plätzen wie der Alten Oper. Dann bewegt sich das Läuferfeld über die Alte Brücke über den Main Richtung Sachsenhausen.

Höchst ist der Wendepunkt

Über Niederrad und Schwanheim geht es immer wieder in Main-Nähe bis nach Höchst, dem westlichsten Punkt des Frankfurt Marathons. Anschließend führt die Strecke die Athleten über die Mainzer Landstraße wieder zurück in die Innenstadt - und in Richtung Ziel. Das alles übrigens zumeist auf breiten Durchgangsstraßen und immer auf Asphalt.

Wer die Sportler und Sportlerinnen an der Strecke unterstützen möchte, kann sich also viele schöne Spots dafür aussuchen. Autofahrer und Pendler müssen sich dagegen auf einige Sperrungen und Verkehrsbehinderungen einstellen.

hr überträgt live

Wer lieber von daheim aus verfolgen möchte, wie sich die Teilnehmenden zwischen Hochhäusern, Mainufer und langen Straßen schlagen, ist beim Hessischen Rundfunk gut aufgehoben: Das Rennen ist am Sonntag ab 9.55 Uhr im hr-fernsehen sowie im Stream auf hessenschau.de zu sehen.

Übrigens: Die Breitensportler brauchen im Durchschnitt 3:57:56 Stunden für die Frankfurter Marathon-Strecke. Bei den Elite-Läufern liegt der Rekord bei 2:03:42, aufgestellt von Wilson Kipsang im Jahr 2011.