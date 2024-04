MT hofft auf ersten Titel Finale! Melsungen schlägt Flensburg Stand: 13.04.2024 20:44 Uhr

Der Traum vom Titel lebt: Die MT Melsungen hat die Überraschung geschafft und die SG Flensburg-Handewitt im Halbfinale des Final4-Turniers geschlagen. Im Finale um den DHB-Pokal wartet nun der SC Magdeburg.

Der Traum vom ersten Titel für die MT Melsungen lebt! Die MT schaffte am Samstagabend die Überraschung und schlug im Halbfinale des Final4 um den DHB-Pokal die SG Flensburg-Handewitt mit 33:28 (16:11). Fürt die MT ist es das zweite Pokalfinale nach 2021.

Die Nordhessen präsentierten sich vom Fleck weg aggressiv und mit der nötigen Entschlossenheit. Schon nach etwas mehr als zehn Minuten führten die Melsunger mit fünf Toren. Ein Vorsprung, der im Laufe des Spiels nie wirklich in Gefahr war, zeitweise führten die Bartenwetzer gar mit sieben Toren. Bester Werfer bei der MT war Timo Kastening mit sieben Toren.

Sonntag gegen Magdeburg

Und so geht der Finaleinzug der Melsunger mehr als in Ordnung. Im Finale am Sonntag (15:35 Uhr) wartet nun der SC Magdeburg, der sich früher am Tag gegen die Füchse Berlin durchsetzte.