Neidhart-Nachfolger gefunden Ex-Frankfurter Glibo soll Trainer bei Kickers Offenbach werden Stand: 28.04.2025 14:58 Uhr

Die Offenbacher Kickers sind auf der Suche nach einem neuen Trainer wohl bereits fündig geworden: Kristjan Glibo, bis vor einem Jahr noch bei der U21 von Eintracht Frankfurt, soll Christian Neidhart beerben. Der Vollzug mit dem Aufstiegs-Experten steht kurz bevor.

Obwohl die Abschiedstournee von Trainer Christian Neidhart noch drei Spiele läuft, ist die Suche nach dem Nachfolger beim OFC offenbar bereits abgeschlossen. Kristjan Glibo soll neuer Coach bei den Offenbacher Kickers werden und den Traditionsclub endlich in die 3. Liga führen. Ein entsprechender Bericht der Bild vom Montag deckt sich mit Informationen des hr-sport. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Dass Glibo weiß, wie man aufsteigt, hat er in seiner Trainerkarriere bereits bewiesen: Wormatia Worms führte er in der Spielzeit 2021/22 von der Oberliga in die Regionalliga, das gleiche Kunststück gelang ihm zwei Jahre später mit der U21 von Eintracht Frankfurt. Obwohl der 43-Jährige in seinem zweiten Jahr bei der Eintracht dann sogar auf Platz sechs in der Regionalliga Südwest landete, musste er im vergangenen Sommer gehen. Sein Nachfolger Dennis Schmitt steht nun kurz vor dem Abstieg.

Frankfurter Block in Offenbach

Ein Offenbacher Trainer mit Frankfurter Vergangenheit dürfte vor allem bei den Fans zwar nicht nur auf Gegenliebe stoßen. Dass OFC-Kapitän Marc Wachs und Daniel Dejanovic noch unter Glibo bei der Eintracht spielten und in Offenbach lange Zeit das Herzstück im Mittelfeld bildeten, zeigt aber, dass der Weg auf die andere Main-Seite kein unmöglicher ist.

Dass sich Glibo und OFC-Geschäftsführer Christian Hock aus gemeinsamen Zeiten beim SV Wehen Wiesbaden zudem bestens kennen und Glibo in der Region bestens vernetzt ist, sind zudem nicht die schlechtesten Argumente für eine Verpflichtung. Noch fehlt zwar die Unterschrift unter dem Vertrag, die Unterzeichnung soll laut Bild aber zeitnah erfolgen.

Der Vertrag von Vorgänger Neidhart war nach dem verpassten Aufstieg nicht mehr verlängert worden.