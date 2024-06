EM-Achtelfinale steht fest EM-Achtelfinale steht: Ronaldos Portugiesen treffen in Frankfurt auf Slowenien Stand: 26.06.2024 23:15 Uhr

Die portugiesische Nationalelf um Superstar Cristiano Ronaldo bekommt es im EM-Achtelfinale in Frankfurt mit Slowenien zu tun. Am Gruppensieg änderten auch die Niederlage zum Abschluss und ein Tor eines gebürtigen Frankfurters nichts mehr.

Das letzte Tor in der Gruppenphase der Europameisterschaft gehörte am Mittwochabend Cenk Tosun. Der gebürtige Frankfurter schoss die türkische Nationalmannschaft mit einem Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen Tschechien und damit sicher ins EM-Achtelfinale.

Portugal in Frankfurt gegen Slowenien

Für den Sprung auf Platz eins reichte der Erfolg allerdings nicht mehr. Wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit Portugal blieben die Türken trotz der abschließenden 0:2-Pleite der Portugiesen gegen Georgien auf Platz zwei und treffen nun in der nächsten Runde am Dienstag in Leipzig auf Überraschungsteam Österreich.

Schon einen Tag vorher wird zum letzten Mal in diesem Sommer ein EM-Spiel in Frankfurt ausgetragen. Am Montag (21 Uhr) kommt es in der hessischen EM-Arena zum Achtelfinal-Duell zwischen Portugal um Superstar und Selfie-Opfer Cristiano Ronaldo und Slowenien. Die Slowenen beendeten die Gruppe C hinter England und Dänemark als Dritter.