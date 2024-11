Eishockey - DEL2 Eklat nach Sieg der Kassel Huskies: Blutende Nase statt Shakehands Stand: 25.11.2024 11:45 Uhr

Nach dem Heimsieg der Kassel Huskies gegen Rosenheim gab es unschöne Szenen auf und neben dem Eis: Goalie Maxwell verpasste seinem Gegenspieler eine blutende Nase, auch Kassels Trainer droht eine hohe Strafe.

Rein sportlich gesehen war der Sonntagabend für die Kassel Huskies ein erfolgreicher: Nach zwei Niederlagen in Folge konnten die Nordhessen mit dem 3:1-Heimsieg gegen Rosenheim ihre kurze Schwächephase in der DEL2 beenden.

Doch nach dem Sieg überwog nicht die Freude über den Heimerfolg, sondern große Wut. So kam es bei den obligatorischen Shakehands der Spieler zu einer Auseinandersetzung zwischen Kassels Goalie Brandon Maxwell und Rosenheims Stürmer Lukas Laub. Dabei zog Maxwell dem Bayer so kräftig am Trikot, dass dieser mit seiner Nase gegen die Maske des Goalies knallte und sich so eine blutende Nase zuzog. Maxwell schlug zudem nach seinem Gegenspieler, wie TV-Bilder belegen.

Matchstrafe für Brandon Maxwell

Das Schiedsrichtergespann bewertete die Aktion als Faustschlag und ahndetet das Vergehen mit einer Matchstrafe. Maxwell, immer noch wutentbrannt, wurde von seinen Mitspielern vom Eis gezogen und war bei der Feier mit den Fans nicht mit dabei. Auch Laub verlies blutüberströmt die Eisfläche.

Warum es zu dem Ausraster des ansonsten ruhigen Torhüters kam, lässt sich nur erahnen. So kam es während der Partie im zweiten Drittel zu einem harten Aufeinanderprall der beiden Spieler, als Laub beinahe ungebremst den Goalie der Huskies bei einem Torabschluss umrannte. Vor der körperlichen Auseinandersetzung tauschten die beiden Konkurrenten zudem einige Worte aus.

Auch gegen Kassels Trainer wird ermittelt

Auf Nachfrage des hr-sport bestätigte eine Sprecherin der Liga, dass sich der Disziplinarausschuss der DEL nun diese Aktion noch mal genauer anschauen, Videobilder auswerten, Aussagen der Beteiligten einholen und daraufhin zeitnah eine Strafe für Maxwell aussprechen wird.

Die Szenen nach Spielende sorgten aber für noch mehr Arbeit für den Disziplinarausschuss, denn auch gegen Kassels Trainer Todd Woodcroft ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Wegen "Beschimpfung von Schiedsrichtern" bekam der Coach eine Spieldauerdisziplinarstrafe ausgesprochen. In der Vergangenheit zogen solche Vergehen oft eine hohe Geldstrafe nach sich.

Auch gegen Huskies-Trainer Todd Woodcroft wird ermittelt.

Unterm Strich bleibt also festzuhalten: Ja, die Kassel Huskies haben mit dem Heimsieg gegen Rosenheim wieder zurück in die Spur gefunden und stehen weiterhin auf einem sehr guten zweiten Tabellenplatz der DEL2, weiter werden die Nordhessen die Ausraster nach Spielende aber wohl teuer bezahlen müssen.