Eishockey Eishockey: Löwen Frankfurt unterliegen in Iserlohn, Kassel siegt auswärts Stand: 08.12.2023 21:57 Uhr

Gebrauchter Tag für die Löwen Frankfurt in der DEL: In Iserlohn setzte es eine am Ende deutliche Niederlage. Auch Bad Nauheim muss sich in der DEL2 geschlagen geben. Einzig die Huskies jubeln.

Die Löwen Frankfurt haben am Freitagabend bei den Iserlohn Roosters eine 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)-Niederlage kassiert. Nach dem Rückstand im ersten Drittel sorgte Cody Kunyk für den Ausgleich. Doch noch vor der nächsten Drittelpause zogen die Iserlohner mit drei Toren von dannen. Wiederum Kunyk in der 55. Minute besorgte noch das 2:4, bevor Iserlohns Colin Ugbekile kurz vor dem Ende den Deckel draufmachte. Vor allem Iserlohns Andrew LeBlanc bekamen die Hessen nicht in den Griff. Er steuerte einen Treffer und zwei Assists bei. In der Tabelle stehen die Löwen nun auf Rang neun.

Bad Nauheim verliert trotz Führung

In der DEL2 unterlagen die "Roten Teufel" vom EC Bad Nauheim daheim gegen den EV Landshut mit 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). Patrick Seifert zeichnete für die Führung der Hausherren im ersten Drittel verantwortlich, dann aber drehten die Gäste die Partie. Die Partie besuchten 2.360 Zuschauer. Bad Nauheim ist auf dem sechsten Platz.

Huskies kurz vor Schluss voll da

Die einzig positiven Nachrichten aus hessischer Sicht schrieben die Kassel Huskies. Sie siegten bei den Lausitzer Füchsen mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Alle Treffer fielen dabei im letzten Drittel. Die Führung der Füchse glich Jake Weidner aus (51.), bevor Tristan Keck gut zwei Minuten vor dem Ende für den Sieg sorgte. Die Huskies festigten damit ihre Spitzenposition.