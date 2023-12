Eishockey Eishockey: Löwen Frankfurt lassen sich von Veilleux die Butter vom Brot nehmen Stand: 01.12.2023 22:03 Uhr

Die Löwen Frankfurt stellen die Eisbären Berlin in der DEL lange vor Probleme. Ein Dreierpack im Schlussdrittel bringt die Hessen aber um ihren Lohn. In der DEL 2 marschieren die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim gleichermaßen.

Die Löwen Frankfurt haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag geschlagen geben müssen. Bei den Eisbären Berlin zogen die Hessen mit 1:3 den Kürzeren. Julian Napravnik brachte die Löwen im zweiten Drittel zwar in Führung, im Schlussdrittel drehte Yannick Veilleux per Dreierpack aber die Partie im Alleingang.

Huskies und Bad Nauheim im Gleichschritt

Besser lief es für die Hessen-Clubs in der zweiten Liga. Die Kassel Huskies behielten beim EV Landshut mit 2:0 die Oberhand und sind weiter souveräner Tabellenführer. Der EC Bad Nauheim gewann bei den Selber Wölfen 4:1 und ist als Dritter klar auf Play-off-Kurs.