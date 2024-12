Die Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Lyon Eintracht-Trainer Dino Toppmöller: "Leider war der Schiedsrichter dem Spiel nicht gewachsen" Stand: 12.12.2024 23:46 Uhr

Eintracht Frankfurt verliert ein hitziges Duell in Lyon und muss sich eingestehen, dass man an diesem Abend einfach die schlechtere Mannschaft war. Noch unglücklicher sind die Hessen mit der Leistung des Schiedsrichters.

Eintracht Frankfurt kassiert in der Europa League nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder eine Niederlage. Bei Olympique Lyon unterliegen die Hessen 2:3 (1:1). Ansgar Knauff (19.) und Omar Marmoush (85.) treffen für die Hessen, Rayan Cherki (27.), Malick Fofana (50.) und Ernest Nuamah (54.) für Lyon. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche: "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die Kontrolle auf das Spiel bekommen haben. Wir sind zwar in Führung gegangen, haben aber keinen Zugriff gehabt. Die schnellen Außen haben uns dann Probleme bereitet. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zu viele einfache Fehler gemacht, die dem Gegner in die Karten gespielt haben. Wir haben verdient verloren, auch wenn wir weiter nach vorne gespielt haben und noch das zweite Tor gemacht haben. Lyon ist eine sehr gute Mannschaft, das haben wir vorher schon gesagt und das haben sie heute phasenweise auch gezeigt. Sie haben noch viel Potenzial. Der Schiedsrichter war nicht souverän und hat unnötig Hitze reingebracht."

Dino Toppmöller: "Es ist eine verdiente Niederlage. Wir hatten eigentlich einen guten Start in das Spiel mit dem Tor und waren mutig. Mit dem Ausgleich ist das Spiel dann aber in die falsche Richtung gekippt. Trotzdem gehen wir mit dem 1:1 in die Halbzeit. Bei eigenem Einwurf bekommen wir dann ein ziemlich dämliches Tor und dann direkt danach auch noch das 3:1. Wir haben uns aufgebäumt, das Anschlusstor kam aber zu spät. Wir können aus dem Spiel dennoch eine Menge mitnehmen. (Zu seiner roten Karte:) Ich habe auf den Schiedsrichter gezeigt und ihm gesagt: 'This is your fault.' Dann die Rote Karte zu zeigen, ist für mich lächerlich. Ich habe ihm nur gesagt, dass die Rudelbildung zum Ende seine Schuld ist. Leider war der Schiedsrichter dem Spiel nicht gewachsen."

Hugo Ekitiké: "Ich wollte gewinnen, gerade weil ich mal wieder in Frankreich gespielt habe. Das war ein spezielles Spiel für mich. Aber offensichtlich hat es nicht geklappt mit dem Sieg. Wir haben verdient verloren, weil wir es besser können. Wir hatten bisher aber nicht verloren in der Europa League. Jetzt ist es passiert und daraus lernen wir. Das macht uns nur stärker. Der Schiedsrichter war vielleicht ein bisschen überfordert heute und hat allen die Gelbe Karte gezeigt."

Ansgar Knauff: "Es war meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Fouls und Chancen auf beiden Seiten. Wir waren nicht konsequent genug heute und können so leider nix mitnehmen. Es ging gut los, wir gehen in Führung, bekommen dann aber ein doofes abgefälschtes Gegentor. Nach der Pause kassieren wir dann den Doppelschlag, der das Spiel entscheidet. Vor allem nach einem eigenen Einwurf ist das unnötig. Das müssen wir als Mannschaft besser machen. Aber wir machen einfach weiter. Wir haben am Wochenende zwei Tore geschossen und heute auch. Wir müssen hinten daran arbeiten, dass wir weniger Tore kassieren, und vorne vielleicht noch ein, zwei Chancen mehr kreieren."

Kevin Trapp (bei RTL): "Es war ein emotionales Spiel. Wie die Gegentore entstehen, war zu leicht, das müssen wir besser machen. Das 1:1 muss ich mir noch mal genau anschauen, aber als Torhüter fühlt sich es nicht gut an. Ich habe trotz der Niederlage das Gefühl, dass die Mannschaft da ist. Die Ergebnisse sind jetzt nicht so, wie sie die vergangenen Wochen waren. Aber das muss man differenziert sehen."